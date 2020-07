La piscina de Súria reobre avui amb les mesures de seguretat corresponents

La piscina municipal de Súria obre avui les seves portes en una temporada marcada per la necessitat d'aplicar franges horàries, limitació de cabuda i normes de seguretat i higiene per evitar la transmissió de la covid-19.

L'Ajuntament de Súria demana comprensió i responsabilitat a les persones usuàries per respectar aquestes mesures en benefici de tothom. Les franges horàries s'aplicaran tant en les entrades individuals com en els abonaments per tal d'evitar que la capacitat superi els límits marcats per la normativa. D'aquesta manera, les persones usuàries hauran d'escollir l'opció que més es correspongui amb les seves disponibilitats horàries.

En entrar al recinte, caldrà desinfectar-se les mans i el calçat, a més de prendre's la temperatura, de manera que no s'hi podrà entrar si es tenen més de 37º. Una altra novetat destacada d'aquesta temporada atípica és que no es podran fer servir els vestidors. Unes fletxes marcaran els itineraris d'entrada i sortida del recinte, d'entrada i sortida de l'aigua, i també de pujada i baixada cap a la terrassa. D'altra banda, caldrà evitar jugar a pilota o córrer, encara que sigui per saltar a l'aigua. Només es permetran els estris de flotabilitat que ocupin poc espai, i per tant no es podran fer servir flotadors circulars.

En tot moment caldrà fer cas de les indicacions de socorristes i vigilants. A més, s'hauran de seguir les normes generals contra la transmissió del coronavirus, com l'ús de la mascareta i el manteniment de la distància de seguretat.