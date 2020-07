Les pluges i les altes temperatures rebaixen les expectatives del cereal al territori central

La campanya del cereal del 2020 a la Catalunya Central no serà tan bona com es preveia al principi de la primavera. Les elevades temperatures del mes de maig i les precipitacions del principi de juny han trencat el cicle vegetatiu, i una collita que es preveia bona, ara està generant un rendiment més baix del que s'esperava.

«La que havia de ser una de les millors campanyes de la dècada acabarà sent normal», explica el coordinador d'Unió de Pagesos al Bages, Josep Guitart. Els pagesos calculen que la collita del cereal d'hivern minvarà entre el 30 i el 35% del que havien calculat inicialment.



Campanya «atípica»

La campanya del 2020 és una de les més «atípiques» dels darrers anys. Com diu la frase feta, recorda el coordinador d'UP al Bages, Josep Guitart, «no diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat». I és que després d'un hivern de pluges regulars i amb una temperatura més càlida del que és habitual, els pagesos van optar per avançar el sembrat, un fet que feia preveure que aquest any obtindria una de les millors collites dels darrers anys. Però les condicions meteorològiques de la primavera no han afavorit els conreus de cereals.

Segons el responsable de Cereals i Herbacis d'Unió de Pagesos a la Catalunya Central, Josep Mas, la situació es repeteix a tota la regió. Les elevades temperatures del maig i les pluges del juny, explica, han fet créixer les males herbes i els fongs.

A més a més, per culpa del temps, fins a la setmana passada no es va poder començar a recollir la collita i ara l'estan fent a «contra rellotge» perquè les males herbes dificulten cada vegada més la tasca i el fong fa minvar la qualitat del gra.

En 15 dies, com a màxim, afegeix Guitart, haurien d'estar enllestides les tasques de recol·lecció. Com més es trigui, indica Mas, «més difícil serà».

Segons Mas, el fet que es preveiés una temporada tan bona fa que també els preus de mercat siguin més baixos del que haurien de ser «per cobrir els costos de producció».



Collites malvenudes

Mas recorda que ja habitualment es malvenen les collites. «Estem venent la tona a 30 euros menys del que ens costa produir-la, malgrat oferir un producte de més qualitat que altres països, que no han de passar els mateixos controls que nosaltres», remarca el responsable del sindicat.

L'altra gran raó per accelerar la recollida del cereal és el risc d'incendis. Segons Guitart, malgrat que ara per ara el risc és baix, «pot ser que pugin les temperatures i en pocs dies la situació sigui una altra». I és que, recorda, els ter-renys llaurats «són un tallafoc perfecte».