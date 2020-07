Puigdemont s'aparta del PDeCat; podria constituir el seu nou partit el 25 de juliol

JxCat podria celebrar l'assemblea constituent de la nova organització política el 25 de juliol coincidint amb el Consell Nacional "decisiu" del PDeCAT, que es farà el 25 o 26 de juliol per fixar posició davant la reordenació de l'espai. Fonts de JxCat han confirmat a l'ACN que és una de les dates possibles, així doncs, el líder de JxCat i expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no esperaria el PDeCat per tirar endavant la nova formació després de setmanes de converses entre el partit de David Bonvehí i la Crida per arribar a un acord. La direcció del PDeCAT manté que no vol una nova formació política perquè entén que suposaria la dissolució del seu partit.

Puigdemont podria presentar en els propers dies la nova formació i ultima la seva estratègia sense esperar a un acord entre Bonvehí i el president de la Crida, Jordi Sànchez. De fet, els exconsellers del PDeCAT empresonats- Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn- i l'exconseller a l'exili, Lluís Puig, han retirat la seva proposta de crear un nou partit que havien presentat a la direcció del PDeCAT. Asseguren que volen evitar "tensions" al partit i a la pràctica suposa tirar la tovallola del debat intern per centrar-se en la nova formació.

Quadres del PDeCAT i de JxCat ja reclamaven a principis de juny que Puigdemont desencallés l'endreça abans que acabi el juliol.