Sanitat diu que «hi ha estoc» suficient de Remdesivir

? El ministeri de Sanitat ha assegurat que «hi ha un estoc suficient» de Remdesivir a Espanya per fer front «a la situació actual i a possibles brots» de covid-19 dins de les indicacions actuals del fàrmac, és a dir, en adults i adolescents majors de 12 anys amb pneumònia que requereixin oxigen. Segons Sanitat, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) «roman en comunicació constant amb la companyia per avaluar regularment la situació». «L'AEMPS està fent un seguiment d''estocs' i consums d'aquest fàrmac des d'abans de l'inici de l'estat d'alarma», afegeixen. En declaracions a la Cadena SER, la directora de l'AEMPS, María Jesús Lamas, va asse-nyalar que s'està realitzant un «estricte seguiment» de l'estoc i que han demanat a la filial de la companyia a Espanya que «portés el major nombre de tractaments possibles». «Fins que s'incrementi la capacitat de producció a la tardor, l'estoc disponible serà suficient per cobrir les necessitats», va assegurar.