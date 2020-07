Seat reclama un «marc regulador estable» sobre mobilitat

Seat va apressar ahir les administracions a impulsar un «marc regulador estable» en l'àmbit de la mobilitat que vagi «més enllà d'una sola legislatura» i que es consolidi amb la major «rapidesa possible» per poder marcar el camí a la indústria del sector.

Ho va defensar Lucas Casanovas, responsable de Seat Mó, la marca de Seat de mobilitat urbana i sostenible, durant el debat «Infraestructures i mobilitat per a una Barcelona del segle XXI. Repensar les infraestructures per millorar la competitivitat empresarial», organitzat pel Cercle d'Economia.

Durant la xerrada, en què també van participar el tinent d'alcalde de Bilbao, Alfonso Gil, el directiu de Deloitte Vicente Segura i el president d'Idencity, Jordi Hereu, Casanovas va demanar «consens» a les formacions polítiques en matèria de mobilitat.

«Necessitem un marc regulador estable i que hi hagi consens en grans temes entre les forces polítiques», va remarcar Casanovas, i va advertir que, en cas contrari, hi haurà «confrontacions» amb la indústria, atès que aquesta «no esperarà» que li marquin el camí, sinó que «farà el que cregui convenient».

Per això, va instar a construir com més aviat millor «marcs regulatoris ràpids i estables, consensuats entre totes les forces polítiques, perquè perdurin en el temps». Alhora, va mostrar-se «convençut» que la indústria automobilística és capaç d'adaptar-se a «l'interès municipal i climàtic» amb apostes «arriscades i valentes» que passen per la «micromobilitat».

«D'aquesta manera la indústria continuarà fent negoci (...) i alhora s'integrarà en l'interès comú per tenir ciutats millors i un clima millor», va dir.

Per la seva banda, Gil va reclamar que la política «ha de traslladar un missatge i no tres»: «Tenim l'obligació de traslladar un missatge d'unitat amb solucions a problemes concrets i sentit comú», va dir. Gil ha apostat per potenciar la col·laboració entre el sector públic i el privat perquè les empreses particulars tenen la capacitat d'aportar «solucions gairebé immediates» als problemes.