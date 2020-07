El 70% dels usuaris de residències infectats són asimptomàtics

El 69,7% dels usuaris de residències i el 55,8% dels treballadors que s'han infectat de covid-19 són asimptomàtics, segons un estudi d'un equip multidisciplinari de l'Hospital Vall d'Hebron que s'ha publicat a la revista Emerging Infectious Diseases.

L'estudi inclou unes 6.000 persones, entre residents i treballadors, d'un total de 69 residències de gent gran, tant públiques com privades, de l'àrea d'influència de l'hospital, i es va fer entre el 10 i el 24 d'abril. Els resultats indiquen que gairebé el 24% de residents i el 15% de treballadors eren positius, però que més de la meitat d'aquests no tenien símptomes. L'estudi conclou que el cribratge basat en símptomes és «insuficient» per detectar tots els casos en aquests centres.

L'estudi ha estat coordinat per la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de la Vall d'Hebron, Magda Campins, i el cap del Servei de Malalties Infeccioses, Benito Almirante. Segons Vall d'Hebron, es tracta del primer estudi sobre l'impacte del coronavirus a les residències amb una mostra tan gran de persones «arreu del món».

Els investigadors van analitzar la presència de símptomes relacionats amb la covid-19 i els resultats de testos PCR en 3.214 residents i 2.655 treballadors dels centres. Les dades, amb el 23,9% de residents i el 15,2% de treballadors positius, mostren una transmissió «molt elevada» del virus en aquests centres.

Vall d'Hebron considera que aquesta transmissió estava «especialment afavorida» per les característiques pròpies de les residències, com ara habitacions i banys compartits, espais comuns i la convivència de persones dependents que requereixen molta atenció.

També es va analitzar la presència dels símptomes en els 14 dies previs a la realització de les prova diagnòstica. D'aquesta manera, van descobrir que el 69,7% dels residents i el 55,8 % dels treballadors infectats eren asimptomàtics i que no havien presentat febre ni problemes respiratoris en els dies previs.

Campins, però, va reconèixer que hi pot haver un «biaix» en la dada del 70% d'asimptomàtics entre pacients, ja que és difícil determinar símptomes específics que no siguin febre o tos en pacients, per exemple, amb demència. Durant les setmanes que es va fer l'estudi es van fer entre 300 i 500 proves PCR diàries i el laboratori de microbiologia de Vall d'Hebron tenia els resultats en un «temps rècord» de 24 hores.