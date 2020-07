Alerten de la distribució a Catalunya de 56.000 caixes de preservatius Durex falsos

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment els administradors de dues empreses majoristes de drogueria per la distribució de preservatius falsificats. En aquest cas, es va iniciar la investigació a mitjans de maig quan el Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Departament de Salut va alertar els Mossos que des d'un supermercat de Barcelona es podrien estar venent preservatius falsos. Els investigadors van trobar que es venien aquests productes falsificats o sense marcatge CE en diversos petits supermercats i van trobar els distribuïdors a Sant Adrià de Besòs i Santa Perpètua de Mogoda. Des del 2018 les dues empreses havien distribuït més de 15.000 capses de preservatius falsificats i més de 41.000 sense marcatge CE, 56.000 en total.

En concret es tracta dels productes 'Durex Natural Comfort' del lot 1000221414 amb data de caducitat 2024-05 i 'Durex Dame Placer', del lot 1000603437 amb data de caducitat 2024-05. Els Mossos i Salut han recomanat a establiments i usuaris que, si detecten aquest tipus de productes amb els lots i dates caducats indicats, no els utilitzin i els retirin del circuit comercial, ja que constitueixen un risc per a la salut. També recorden que els preservatius són un producte sanitari i la venda d'aquests falsificats pot ser constitutiva d'un delicte contra la salut pública i d'un altre contra la propietat individual.



Un usuari va fer saltar l'alarma

El servei de Salut havia rebut l'avís de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris que un particular havia denunciat que des d'un supermercat de la Travessera de Les Corts s'estaven venent profilàctics de la marca Durex que podrien ser falsos, ja que tenien característiques molt diferents de les del producte original. En concret, eren capses de 12 unitats del model 'Durex Natural Confort', etiquetades en castellà i portuguès, corresponents al lot 100221414, amb data de caducitat 2024-05.

El 12 de maig, mossos i inspectors de Salut van fer una inspecció conjunta al supermercat en concret i van localitzar i intervenir diverses capses d'aquest model i lot concret. A més, van detectar que s'estava comercialitzant un segon model que presumptament també estava falsificat.

Es van intervenir també capses d'altres models de preservatius de la mateixa marca que no eren falsos però no es podien comercialitzar a la Unió Europea (UE) ja que no portaven el perceptiu marcatge CE, que és el que certifica que el producte compleix les garanties sanitàries per distribuir-los a Europa.

Els Mossos van detectar que el mateix tipus de profilàctic s'estaria venent en d'altres petits supermercats de Barcelona i que la majoria d'aquests els havien adquirits a través de venedors ambulants i sense cap tipus de garantia sanitària ni factura legal. Aquesta compra irregular va dificultar la feina dels investigadors per detectar i retirar el producte del circuit comercial.



Els venedors ambulants adquirien els preservatius a Sant Adrià



Finalment, els investigadors van localitzar a Sant Adrià de Besòs el principal punt de distribució on els venedors ambulants adquirien els preservatius per a la seva posterior distribució als establiments. Era un magatzem de venda al major de productes de drogueria, el qual operava en col·laboració amb una altra empresa de característiques similars ubicada a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental).

Els Mossos van acabar denunciant penalment els administradors de les dues empreses, dos homes de 48 i 53 anys i de nacionalitats espanyola i pakistanesa, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i d'un altre contra la propietat industrial.

Paral·lelament, es van intervenir 700 capses de preservatius falsos i 11.700 capses de profilàctics sense marcatge CE.