Analitzen la silibinina com a substància terapèutica contra el virus

La silibinina, una substància natural que es troba en el card marià (Silybum marianum) amb una reconeguda activitat antitumoral, podria ser eficaç en la lluita contra el coronavirus, segons un estudi de l'Institut Català d'Oncologia Girona-IDIBGI.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha aprovat un assaig clínic amb aquest producte en pacients oncohematològics afectats per la covid-19. Segons l'estudi, les evidències clinicomoleculars de la silibinina com a tractament del coronavirus es presenten en la seva capacitat com a immunomodulador de l'anomenada «tempesta de citoquins» i com a antiviral.

En el primer cas, aquest mecanisme clau en el mal pronòstic de pacients de covid-19 amb síndrome de congestió respiratòria aguda depèn de la proteïna STAT3, una diana molecular d'aquesta substància natural que els que lideren aquesta investigació s'havien descrit anteriorment en malalts amb metàstasi cerebral.

Pel que fa a la capacitat com a antiviral, l'estudi presentat en col·laboració amb el doctor José Antonio Encinar (Universitat d'Elx) és una anàlisi computacional exhaustiva de l'actuació de la silibinina contra l'RNA polimerasa del coronavirus.