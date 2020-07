Deporvillage comercialitzarà els productes oficials del Tour de França

L'e-commerce esportiu manresà Deporvillage ha aconseguit un acord amb el Tour de França per ser l'Official Retailer of Licensed Products en l'edició 2020. Especialista en equipament de ciclisme i amb una presència a França des del 2013, l'objectiu de la companyia manresana és aprofitar la 107a edició de la ronda gal·la per augmentar la seva notorietat i pes al mercat europeu. La companyia, que ja va ser patrocinadora de la Vuelta i la seva botiga oficial durant tres anys, confia que «ser partenaire d'un dels esdeveniments ciclistes més importants del món ens ajudi a consolidar-nos en el top of mind dels aficionats europeus al ciclisme», explica Xavier Pladellorens, fundador i CEO. El contracte habilita Deporvillage com a Official Retailer of Licensed Products, i començarà a comercialitzar, a partir d'aquest mes, els articles sota llicència oficial Tour de França fabricats per marques com Le Coq Sportif, Look, Elit, Oakley i Segelli Itàlia.