Govern espanyol, sindicats i patronal signen un pacte per a la reactivació econòmica i l'ocupació

El govern espanyol, els principals sindicats i patronal han signat aquest divendres a la Moncloa un pacte per a la reactivació econòmica i l'ocupació. El document fixa la voluntat de reactivar les taules de diàleg social i a incorporar mesures per a la creació de llocs de feina, la posada en marxa d'un pla per a la indústria, l'impuls a la reincorporació dels treballadors afectats pels ERTO, un marc per al treball a distància i "l'adaptabilitat de la jornada laboral" o l'impuls cap a una transició "verda" i la digitalització de l'economia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que els acords tenen una "transcendència històrica" i que demostren que "som capaços d'unir-nos per superar una situació terrible". També ha dit que el pacte genera un "missatge de confiança al món i als socis europeus".

L'executiu de Pedro Sánchez i els agents socials han signat aquest divendres un pacte que "assenta les bases per accelerar la recuperació econòmica i la creació d'ocupació de qualitat" després de la crisi de la covid-19. L'objectiu és aconseguir "el més aviat possible" un creixement "sòlid, inclusiu i sostenible". Tot plegat, ha dit Sánchez, per iniciar un "diàleg que ha de contribuir a estabilitzar l'economia en els propers dos anys".

Entre les claus de l'acord, hi ha el compromís dels signants –CEOE, CEPYME, UGT i CCOO- d'intensificar les reunions en el marc de les taules del diàleg social. També l'impuls per a reincorporació a les empreses dels treballadors afectats pels ERTO, prioritzant els ajustos de capacitat en hores de feina i en ocupació. En aquest sentit, Sánchez ha fet una crida a convertir aquesta eina en un "instrument estructural" per afavorir la "flexibilitat interna de les empreses i la protecció de l'ocupació".

D'altra banda, fixa el compromís de desenvolupar mecanismes eficaços per a la formació i la requalificació dels treballadors, especialment en l'àmbit digital i tecnològic, així com a l'elaboració d'un marc adequat per al teletreball i "d'adaptabilitat de la jornada laboral".

L'executiu i els agents socials també han acordat abordar la "modernització" del mercat laboral per tal de minimitzar l'impacte sobre l'ocupació de futures crisis i l'actualització de polítiques actives de feina.

Un altre dels objectius del pacte passa per posar en marca un pla per a la indústria que permeti la "imprescindible" reindustrialització diversificant, equilibrant i modernitzant l'estructura productiva així com l'impuls a una transició "verda" de tots les sectors, la digitalització de l'economia i el suport a l'economia social i el sistema de cures per "reforçar l'estat del benestar".

També es compromet a donar suport als autònoms i a assegurar el reforçament dels serveis públics, especialment el sanitari i el de la dependència.

A més, estableix el compromís d'abordar de manera conjunta les mesures necessàries per reforçar la sostenibilitat i la suficiència a llarg termini del sistema públic de pensions, "protegint el seu poder adquisitiu". Finalment, fixa l'impuls de mesures "eficaces" per fer aflorar l'economia submergida, lluitant contra el frau, la precarietat i l'evasió fiscal.

Els agents socials celebren l'acord

El representants de les patronals CEOE i CEPYME han celebrat l'acord però han animat a l'executiu a continuar treballant. En aquest sentit, el president de CEPYME, Gerardo Cuerva, ha demanat al govern espanyol que "segueixi sent ambiciós" i que no "s'escatimin esforços" per ser capaços de fer-ho per mantenir l'ocupació.

Per la seva banda, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dit que el pacte demostra que "estem aquí per parlar i per consensuar" però ha demanat a l'executiu que "es mantingui aquesta via" i que no s'assabentin per la premsa de projectes de llei. "Dialoguem i parlem", ha insistit.

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, per la seva banda, ha afirmat que l'acord va en la línia del que "demana la societat. "Té importància des del punt de vista que genera expectatives i confiança i obre la porta construir un nou país", ha insistit.

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha destacat la importància del "compromís" i ha dit que "trasllada una idea de solidesa del país per afrontar els reptes que el país tindrà, a l'hora que ho trasllada a l'exterior".