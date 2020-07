L'ACEB debat sobre els pros i contres del teletreball amb una vintena d'empreses

Ariadna Herrada i Anna Ribas, sòcies i consultores de la Càpsula Solucions, van oferir aquest dimarts el workshop online «Com afrontar el teletreball i no morir en l'intent», organitzat per ACEBsuma, la comissió de dones empresàries i directives del Berguedà que forma part de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB). A la sessió virtual hi van assistir una vintena d'empreses i professionals autònoms del Berguedà i d'Igualada de diferents sectors econòmics, que van exposar les necessitats i dubtes en relació amb el teletreball.

Herrada va assegurar que les dades indiquen que «la majoria d'empreses espanyoles creuen en el teletreball però no el desenvolupen correctament». A més a més, aquests mesos «el teletreball s'ha implantat de manera imposada i molt ràpida, no s'ha fet de manera adequada». De fet, Espanya té entre el 3% i el 4% d'implantació del teletreball, molt per sota de països pioners com Suècia, amb el 28%, Islàndia amb el 25%, Països Baixos amb el 22% i Dinamarca amb el 19%, que, a més, també són alguns dels països europeus amb els índexs de benestar social més elevats. «Aquestes dades ens fan pensar que buscar l'equilibri i realitzar una part de la nostra jornada des de casa és una molt bona opció», va asse-nyalar Herrada.

Herrada va afegir que «tot i que el teletreball al 100% no és apte per a tots els sectors, sí que hi ha moltes eines digitals que es poden aplicar i departaments o àrees de l'empresa que es poden gestionar des de casa». En aquest sentit, «és molt important que cada empresa detecti quines són les seves necessitats per saber trobar l'eina més adequada».

Pel que fa als inconvenients del teletreball, els participants del workshop van coincidir a asse-nyalar la gestió dels horaris i rutines, així com la falta de concentració. Amb relació als avantatges, els assistents van comentar que el teletreball permet ser més flexible, ajuda a conciliar la vida personal i laboral, és una manera de reduir costos i temps de desplaçament, afavoreix la retenció del talent i pot facilitar l'opció d'obrir-se a nous mercats.