Localitzen el cos sense vida d'un home surant a la cala del Cau de Palafrugell

La Guardia Civil ha rescatat aquest divendres el cos d'un home de 70 anys surant a la cala del Cau de Palafrugell (Baix Empordà). La policia local ha rebut un avís pels voltants de les 11 del matí després que un testimoni hagi trucat per informar que havia vist un cos flotant en aquest punt. Ha estat llavors quan s'ha alertat Salvament Marítim, ja que es trobava en una zona de difícil accés prop d'unes roques. L'equip de rescat ha procedit a recuperar-lo i poc després s'ha fet el trasllat a Girona on se li practicarà l'autòpsia a l'Institut de Medicina Legal per determinar les causes de la mort. Segons fonts de la Guàrdia Civil no presentava signes de violència i es podria tractar d'un ofegament.