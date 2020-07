Mor el nen de 6 anys que estava en estat crític després d'ofegar-se a la platja de Roses

El nen de 6 anys que va quedar en estat crític després d'ofegar-se aquest dilluns a la platja de la Punta de Roses (Alt Empordà) ha mort a l'hospital Josep Trueta. Tant a ell com a l'altre menor –un nen de 7 anys- els van traslladar amb helicòpter fins al centre. Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida al nen de 7 anys, que va morir hores després de l'ofegament. El segon menor va ingressar a la UCI en estat crític. Segons fonts hospitalàries, aquest dijous al vespre ha mort. Els fets van tenir lloc poc abans de tres quarts de set de la tarda de dilluns. El telèfon

112 van rebre l'avís que hi havia dos infants que s'havien ofegat i estaven inconscients a la sorra.

Quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el metge del CAP i dos helicòpters medicalitzats s'hi van desplaçar ràpidament per fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar. Els dos nens van ser traslladats a l'hospital, on el de 7 anys va perdre la vida poques hores després.

L'altre, de 6 anys, va ingressar a la UCI en estat crític i aquest dijous al vespre ha mort. La platja no disposava de servei de socorrisme.

Fins al lloc també es van desplaçar efectius de la Policia Local, Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, que és qui s'encarrega de la investigació. També hi van anar membres de l'equip de psicòlegs del SEM per atendre els familiars dels menors.

Aquesta és la tercera mort aquest estiu a les platges catalanes. La primera víctima mortal va ser un home de 89 anys el 23 de juny a la platja de Somorrostro de Barcelona.