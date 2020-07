Òmnium es querella contra el rei emèrit davant el Suprem per corrupció, frau fiscal i blanqueig de capitals

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha anunciat aquest divendres que l'entitat ha presentat una querella criminal davant el Tribunal Suprem (TS) contra el rei emèrit pels delictes de corrupció, frau fiscal i blanqueig de capitals. En roda de premsa, Òmnium ha presentat la campanya 'Fem-la caure' que pretén denunciar la monarquia espanyola després que la Fiscalia del Suprem hagi assumit la investigació per la construcció de l'AVE de la Meca i els negocis de Joan Carles I. L'entitat ha presentat un informe davant el govern suís perquè bloquegi els fons en comptes bancaris del rei emèrit d'acord amb una llei federal de 2016 que habilita congelar valors patrimonials d'un origen "presumptament il·lícit".

En roda de premsa a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el vicepresident d'Òmnium ha dit que la querella davant el Suprem és la "primera acció" de la campanya estatal i internacional que impulsen contra els poders de l'Estat amb una "ofensiva política, judicial i democràtica". Mauri ha dit que tant l'entitat com una part de la societat valora negativament la monarquia i ha criticat el "règim imposat" i "hereu de la dictadura franquista".

La doctora en dret i experta en drets humans Neus Torbisco ha defensat sol·licitar al consell federal suïs el bloqueig dels fons dels testaferros de Joan Carles I aprofitant una llei de 2016 i coincidint amb el fet que hi hagi una investigació oberta al cantó de Ginebra per presumpte blanqueig de capitals.

Òmnium ha presentat l'informe a la Direction du droit international public del Département fédéral des affaires étrangères, concretament a la Section de la restitution d'avoirs illicite del país helvètic. Pretenen que s'activi un mecanisme que en el passat ja s'ha fet servir amb fortunes d'origen "dubtós", com Hosni Mubarak, Víktor Yanukóvich i Ben Ali.

Tot i això, Torbisco ha admès que activar el mecanisme és una decisió "discrecional" que el govern suís pot decidir si pren o no. "Nosaltres confiem que el govern suís faci honor a la reputació guanyada a la UE", ha apuntat. "Considerem que hi pot haver suficient pressió internacional i indicis des de fa anys dels presumptes delictes greus", ha argumentat.

Sobre la querella criminal, Mauri ha dit que Òmnium entén que el cas pel qual la presenten no es pot "escudar" en la "inviolabilitat" del monarca i ha recordat el paper de l'actual rei Felip VI amb el discurs del 3-O. Mauri ha dit que justifiquen la querella perquè Joan Carles I hauria fet negocis aprofitant la seva posició de Cap d'Estat amb voluntat d'enriquir-se, delictes de suborn, tràfic d'influències, negociacions prohibides, frau fiscal, estafa a la hisenda pública i blanqueig de capitals.

Tot i dir que no confien en la justícia espanyola, Mauri ha dit que esperen que la justícia admeti a tràmit la querella i ha argumentat que volen fiscalitzar el paper de la fiscalia anticorrupció. Òmnium es presenta en aquest procés com a acusació popular. De fet, Mauri ha pronosticat que com que ja hi ha una investigació oberta per la fiscalia pel Suprem no serà "fàcil" rebutjar la petició de l'entitat. "No podem permetre que això prescrigui", ha afegit.