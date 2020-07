El TS avala el fisc sobre els impostos a La Caixa pels ingressos de l'excúpula

El Tribunal Suprem ha avalat la regularització feta per Hisenda a l'impost sobre societats de La Caixa del 2004, 2005 i 2006, en considerar que l'entitat estava obligada a comptabilitzar les quantitats que la seva antiga cúpula percebia per acudir als consells d'administració de les seves participades.

En la seva sentència, la sala del contenciós administratiu confirma que si bé els expresidents de La Caixa Isidre Fainé i Ricard Fornesa i l'exdirector general Antoni Brufau, haurien d'haver cedit al banc, donada la seva «dedicació exclusiva» amb ell, «els ingressos corresponents» per assistir a aquestes reunions, el fet que no ho fessin no eximia l'entitat de «comptabilitzar adequadament» aquestes quantitats.

Segons relata la sentència, entre el 2004 i el 2006 les societats participades van pagar als tres com a consellers designats per La Caixa -avui CaixaBank- retribucions sotmeses a l'IRPF. Temps després, Hisenda va mostrar la seva disconformitat amb el càlcul de l'impost de societats liquidat pel banc durant aquests exercicis.