Buch diu que el confinament del Segrià «no té data final» però avança que pot durar «uns 10 o 15 dies»

El conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que el confinament perimetral del Segrià "té data d'inici però no de final" encara que ha avançat que es tracta "d'uns procés de 10 o 15 dies", tenint en compte que aquest és el període d'evolució del virus. En una atenció als mitjans a un control d'entrada del Segrià, Buch ha fet una crida a "no abaixar la guàrdia" i a mantenir les mesures de seguretat per prevenir contagis. El conseller ha alertat que "el vehicle de transmissió del coronavirus és el cos humà" i ha remarcat que dependrà de la ciutadania decidir "si volem ser-ne vehicle o no ser-ne".

Buch ha recordat que la mobilitat només estarà permesa per casos de força major i ha remarcat que caldrà tenir el certificat d'autoresponsabilitat per poder passar els controls.

En el cas de persones que treballen fora del Segrià o treballadors que necessiten entrar a la comarca per treballar-hi, el conseller de l'Interior ha explicat que caldrà tenir un certificat signat per l'empresa que així ho acrediti. El conseller ha assegurat que tothom que tingui al residència dins la zona afectada podrà tornar-hi.

D'altra banda, Buch ha demanat "comprensió" als conductors per les retencions que hi pugui haver a la carretera a causa dels controls perimetrals.

El conseller de l'Interior ha recordat que hi ha uns 25 dispositius policials al perímetre de la comarca i uns 200 agents treballant-hi. A més, ha destacat que estan en coordinació amb les policies locals.

Des de les 4 de la tarda d'aquest dissabte ningú pot entrar o sortir de la comarca si no és per motius laborals o justificats. Estan prohibides les reunions de més de 10 persones i restringides les visites a les residències de gent gran.