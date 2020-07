Capella demana al TS que, pel que fa als presos, actuï «per raons de dret»

La consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, va demanar ahir que el Tribunal Suprem (TS) «actuï per raons de dret i no per raons d'estat» sobre el tercer grau dels presos independentistes i el possible recurs a aquest grau penitenciari que han acordat les juntes de tractament.

«Si analitzem el que ha fet fins ara, és probable i previsible» que el Suprem recorri aquesta decisió, va dir ahir la consellera en una entrevista a TV3 que va recollir Europa Press.

Capella va reclamar que aquest tribunal «faci una abstracció de les persones», valori cada cas individualment i que pensi en les actituds de cada pres i en el compromís que han expressat les juntes de tractament, i no que hagin estat membres del Govern o activistes polítics.

Capella va criticar, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que és una «anomalia» que el tribunal sentenciador sigui qui valori l'execució de la sentència.