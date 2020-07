Crítiques al govern i preocupació pel nou confinament a Lleida

l PSC ha demanat a la Generalitat que aporti "informació clara i continuada a tota la ciutadania i també als grups parlamentaris" sobre el brot de covid-19 a Lleida. En un comunicat, els socialistes han avalat per "necessàries" les mesures que ha pres aquest dissabte el Govern, com el confinament de la comarca del Segrià, i han confiat que siguin suficients per atacar el coronavirus. No obstant això, consideren que s'ha actuat "tard" perquè hi havia "veus d'alerta dels alcaldes" i d'"alguns experts".

El secretari general del PPC, Daniel Serrano, ha retret a la consellera de Salut, Alba Vergés, que donés per controlat el brot de coronavirus de Lleida i ara s'hagi confinat el Segrià. "Dilluns ens deia que estava tot controlat. Quatre dies després, hospital de campanya i confinament a Lleida", ha criticat a través de Twitter. El dirigent popular ha conclòs que el Govern "de tranquil·litat i seguretat en transmet poca".

Cs expressa "gran preocupació" pel brot de coronavirus a Lleida

El diputat de Cs al Parlament Jorge Soler ha expressat aquest dissabte la seva "gran preocupació" per brot de coronavirus de Lleida, que ha dut la Generalitat a confinar el Segrià. A través de Twitter, Soler ha recomanat seguir les indicacions sanitàries i ser "molt cautelosos" per tal d'evitar que la situació d'aquesta comarca es repeteixi en altres indrets.

Preocupació i resignació

Els habitants de Lleida han rebut amb resignació la decisió del Govern de confinar la comarca del Segrià per l'augment de casos de covid-19 en les darreres setmanes. Alguns han explicat a l'ACN que aquesta mesura "ja es veia venir" després que aquest divendres s'instal·lés un hospital de campanya al costat de l'hospital Arnau de Vilanova per atendre casos de coronavirus. "Teníem una mica de llibertat i ara ens l'han tallat de cop", ha explicat Pere Rovira. Per la seva banda, alguns comerciants han admès que això els afectarà "molt" just quan semblava que començaven "a remuntar". Al carrer Major, poc després de fer-se pública la decisió de confinar la comarca, hi havia gent fent compres i les terrasses seguien plenes.