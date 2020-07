Un home deixa dues ferides greus a Seattle després d'irrompre amb el seu cotxe en una protesta

Dues dones han resultat ferides de gravetat després de ser atropellades per un vehicle que ha envestit contra un grup de manifestants prop de l'antiga zona de Protesta Organitzada del Capitoli de Seattle (els Estats Units), desmantellada dimecres passat, segons ha informat un portaveu de la Policia estatal, Ron Mead.



Un sospitós de 27 anys ha estat detingut i s'han presentat càrrecs després de l'incident, ocorregut sobre les 1.30 hores de la matinada del dissabte. L'individu va envestir amb el seu cotxe a un grup de manifestants després d'esquivar diversos vehicles col·locats pels manifestants per tallar una autovia i protegir-se.





Diversos manifestants van aconseguir evitar l'impacte, però "desgraciadament dos van ser envestides pel vehicle", ha explicat Mead a roda de premsa recollida per la cadena CNN. Ambdues van ser traslladades al, segons Bombers de Seattle.La zona CHOP és una part del centre de Seattle d'uns sis carrers utilitzada com a punt de partida de manifestacions per a protestar contra la violència policial. La Policia va haver d'abandonar el districte Est el 8 de juny després de dies de violents enfrontaments amb milers de manifestants. Finalment va ser desmantellada l'1 de juliol.Aquestes protestes s'emmarquen en l'ona de manifestacions contra eli ladeslligada després de la mort el 25 de maig de l'afroamericà, qui va morir després de passar gairebé nou minuts ofegat per un policia que li va empresonar el coll amb el seu genoll i contra el terra.