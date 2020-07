Els hospitalitzats a Lleida es multipliquen per tres en 10 dies

La consellera de Salut, Alba Vergés, va demanar ahir als lleidatans que «abaixin el ritme de socialització», que facin les coses imprescindibles i extremin les precaucions amb l'ús de mascaretes, higiene de mans i distància física per intentar contenir l'increment de casos a la regió sanitària de Lleida. Vergés va informar en una roda de premsa a l'hospital de Lleida, acompanyada per l'alcalde de la ciutat, Miquel Pueyo, que proposarà al Procicat «mesures per protegir» els establiments amb persones vulnerables, com les residències geriàtriques.

«No podem permetre que això exploti en el sistema sanitari, hem de poder contenir-ho abans», va dir la consellera, que va confiar que les mesures comunicatives convencin la ciutadania perquè redueixin els seus contactes socials per frenar l'avanç dels contagis.

«Si organitzem un sopar d'amics, val més que sigui reduït, com menys persones millor», va dir la consellera, preocupada per l'augment de positius a Lleida arran de nou brots detectats en tota la província, amb més de 130 positius en pocs dies, la qual cosa ha triplicat els hospitalitzats des del dia 22 de juny.



Hospital de campanya

La xifra de persones amb covid que han ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida s'han triplicat en els últims deu dies, de manera que el departament de Salut i l'Institut Català de la Salut (ICS) han pres mesures per preservar el seu funcionament davant la possible arribada de més casos properament.

Per preservar el bon funcionament de l'hospital, el Sistema d'Emergències Mèdiques ha instal·lat un hospital de campanya mòbil davant les urgències del centre sanitari, amb capacitat per a un centenar de persones, que servirà per fer un cribratge, mantenir un circuit net de covid i com a sala d'espera fins que els pacients rebin el resultat de PCR.

Vergés també va demanar a la seva homòloga d'Aragó que els pacients de la Franja aragonesa, que normalment suposen el 10% de les urgències que atén l'hospital de Lleida, no caiguin a aquest hospital i siguin derivats al de Barbastre (Osca).

Actualment són 130 els casos positius detectats en vuit brots actius a la regió sanitària de Lleida, bàsicament a la comarca del Segrià, on avui quatre treballadors d'una quarta empresa hortofructícola han donat positiu, sense comptar amb un novè brot a la Val d'Aran.