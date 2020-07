JxCat i PDeCAT es disputen la marca i difereixen sobre l'abast de la ruptura

La decisió de l'entorn de l'expresident català Carles Puigdemont de convocar el 25 de juliol el congrés constituent d'un nou partit ha dinamitat les ja tenses relacions amb el PDeCAT, amb el qual es disputen la marca electoral de JxCat, un trencament que cada part considera d'una manera diferent. A diferència del que passava fins ahir, a hores d'ara ja hi ha una data al calendari per a la formació d'un nou partit, que Puigdemont i el seu entorn pretenen articular amb les sigles de JxCat.

El problema és que la marca Junts per Catalunya, que va crear Puigdemont per a les catalanes del 2107 amb el vist-i-plau del PDeCAT, llavors presidit per Artur Mas, la té registrada el Partit Demòcrata, raó per la qual JxCat sempre s'ha hagut de presentar en coalició amb la formació hereva de CDC.

No obstant això, l'alcaldessa de Girona i diputada de JxCat, Marta Madrenas, afí a Puigdemont, no va voler entrar ahir en detalls legals i va dir, en declaracions a Catalunya Ràdio, que «la marca és del més d'un milió de persones que han atorgat la seva confiança aquestes últimes cinc eleccions».

En canvi, en declaracions a la mateixa emissora, el portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, va recordar a Madrenas que les sigles de JxCat les té registrades el Partit Demòcrata. «Es pot mirar de moltes maneres i intentar confondre, però la realitat és una. Aquest és un debat estèril quan tothom ja sap de qui és –la marca–, qui pot usar-la i qui no», va afirmar Solsona, que va remarcar: «No es pot fer res de JxCat sense nosaltres, perquè nosaltres som JxCat».

Per al PDeCAT, la prova de la ruptura és l'aparició ahir del manifest Junts, per Catalunya (amb una coma que podria ser clau en l'embolic de la marca) signat per Carles Puigdemont, el president de la Crida, Jordi Sànchez, els altres presos de JxCat i diversos consellers, alcaldes i diputats.

Solsona, alcalde de Mollerussa (Pla d'Urgell) i també diputat de JXCat com Madrenas, va dir en aquest sentit que «una de les parts», que va remarcar que no és el Partit Demòcrata, sembla que ho dona tot «bastant per liquidat».

El dirigent, que va defensar «el dret a existir» del PDeCAT, va assegurar en tot cas que el president de la formació, David Bonvehí, manté els «canals oberts» amb els actors implicats per «intentar confluir».

En canvi, Madrenas –exdirigent convergent i també militant del PDeCAT– va considerar que «en absolut hi ha una ruptura», i va remarcar que «no es tracta d'escollir» entre el Partit Demòcrata o JxCat, tot i que l'entorn de Puigdemont hagi forçat un congrés per al 25 de juliol sense un acord amb els demòcrates: «Els del PDeCAT no només tindran cabuda, sinó que són imprescindibles: quan se superin aquests petits esculls, segur que continuaran formant part d'aquest espai integrador que és JxCat, segur que serà així».