Òmnium es querella contra Joan Carles I per corrupció

Òmnium Cultural ha anunciat que ha presentat una querella criminal davant el Tribunal Suprem contra el rei emèrit Joan Carles I per presumptes delictes de cor-rupció, blanqueig de capitals i frau fiscal perquè s'investigui la procedència de la seva «fortuna» en comptes a l'estranger.

El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, va considerar que a Espanya els poders de l'Estat volen «blindar la corona», i demana que, com passa amb qualsevol altre ciutadà, s'admeti la querella i s'investigui. En una acció jurídica paral·lela, Òmnium ha demanat al Govern de Suïssa que bloquegi els comptes del rei emèrit perquè hi ha «prou indicis per iniciar una investigació per corrupció».

D'altra banda, el jutge que investiga les càrregues de la Policia Nacional per impedir el referèndum de l'1-O a Barcelona ha acceptat Òmnium Cultural com a acusació popular en la causa.