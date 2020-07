El Parlament denuncia la recentralització de l'Estat

El Parlament ha donat llum verd a una proposta de resolució d'ERC que denuncia la gestió estatal de la pandèmia per «recentralitzadora» i «propagandística». La mateixa iniciativa, que ha rebut el suport del bloc independentista i l'oposició de la resta, constata també que Catalunya necessita «eines i recursos» d'un estat.

El text aprovat sosté que la gestió que ha fet el Govern espanyol de l'epidèmia «ha estat perjudicial per a la bona gestió» i en rebutja l'organització territorial per províncies, la compra centralitzada de recursos i l'aplicació de l'estat d'alarma. Es tracta d'una de les múltiples resolucions que ha aprovat el ple d'ahir, centrat en la gestió del Govern sobre el coronavirus.

La cambra també va aprovar una proposta del PSC-Units que reclama un nou Pacte per la Salut –malgrat les abstencions de JxCat i ERC– i un increment del 7% de la despesa de salut de la Generalitat tendint cap als 2.000 euros l'any per capita.

Els socialistes van aconseguir també que el Parlament reclami una auditoria de la despesa del Govern durant la pandèmia, que inclogui les contractacions realitzades i la seva idoneïtat, així com les que s'han generat al sector privat.

També el PPC va instar el Govern a incrementar la despesa sanitària i ha aconseguit aprovar –també amb les abstencions de JxCat i ERC i el suport de la resta de grups– una proposta de resolució que demana reorientar els pressupostos d'aquest 2020, millorar la ràtio de pacient per temps de consulta, preparar el telèfon d'atenció sanitària 061 per a un ús intensiu en cas de futures emergències, que aquest número continuï sent gratuït i que es mantingui una borsa permanent de personal.

En canvi, la cambra va rebutjar la proposta de resolució del PPC que proposava reprovar el Govern per la seva gestió de la pandèmia de covid-19. Els populars volien acusar la Generalitat d'actuar amb «improvisació» i d'haver volgut «aprofundir» el procés independentista, però el ple va tombar el text, amb els únics vots a favor de PPC i Cs. S'hi van abstenir PSC-Units i CatECP, mentre que JxCat, ERC i la CUP ho van fer en contra. La cambra també va tombar una proposta de resolució de JxCat que demanava que el Govern reclamés els deutes pendents de l'Estat amb la Generalitat i els ajuntaments. El text va rebre els vots en contra de Cs, PSC-Units, CatECP i PPC, mentre que la CUP s'hi va abstenir.