155 nous casos a Lleida i la planta de l'Hospital Arnau de Vilanova ja és plena

Ahir Lleida tenia 38 persones ingressades en hospitals per coronavirus, segons les últimes xifres publicades per Salut, i la regió en suma 155 en total. Amb l'increment d'ingressos, la planta covid-19 de l'Hospital Arnau de Vilanova «ja ha exhaurit la seva capacitat». Per això, s'haurà d'habilitar un nou espai per als nous ingressos, segons va explicar ahir el responsable internista José Luis Morales-Rull. El responsable de la zona va dir que l'espai habilitat fora de l'hospital és «com una sala d'espera» per fer PCR als possibles nous casos de covid i evitar que es barregin amb altres pacients.