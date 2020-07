Cinc nous morts per covid-19 a Catalunya i hi ha 294 nous positius testats

Les funeràries han reportat cinc noves mort per covid-19 a Catalunya en les últimes hores, segons l'últim balanç de Salut. Això situa la xifra global de víctimes en 12.591. A banda, s'han detectat 294 nous casos positius testats (106 menys que en l'últim balanç) i la xifra total puja a 73.154.

A la regió de Lleida, amb diversos brots, sumen 140 nous casos i arriben als 3.846. D'entre les víctimes, 6.871 persones han mort en hospital o centre sociosanitari (dos més), 4.099 en una residència (una més) i 796 al domicili (les mateixes), mentre que les no classificades per falta d'informació són 825 (dos més). Fins ara hi ha hagut 4.157 persones ingressades greus, igual que en les últimes 24 hores, i actualment n'hi ha 42, dues menys.