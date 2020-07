L'alcalde de Lleida critica que no fos Torra qui l'informés del confinament

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha precisat aquest diumenge que els membres del Govern es van "distribuir les trucades" als alcaldes de la comarca del Segrià just abans de l'anunci del confinament. Torra ho ha dit després que l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, lamentés que se'ls informés amb poc marge de temps i expliqués que no el va trucar Torra, sinó el vicepresident Pere Aragonès. "No m'agradaria que es maltinterpretés res", ha dit Torra sobre el fet que no fos ell directament qui truqués al paer en cap. Per la seva banda, la consellera Alba Vergés i el conseller Miquel Buch han dit que el confinament es va notificar quan es va tancar del tot la decisió.

Pueyo va lamentar dissabte al vespre el poc marge de temps que va tenir la ciutat per preparar-se pel confinament perimetral del Segrià ordenat. "Si he d'interpretar l'opinió de sectors econòmics i de població de Lleida, haguéssim demanat una mica més de temps. Saber-ho a les deu del matí ha generat molta inquietud i nerviosisme", va explicar l'alcalde en una entrevista al FAQs, on va argumentar que moltes persones tenien previst marxar o havien sortit de la ciutat i no sabien que abans de les 4 haurien de tornar-hi. "Més temps ens hauria anat bé a tots", va concloure.