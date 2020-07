L'inici de les vacances fa que molts dels que anaven a les rieres vagin a la platja

Tot i que hi havia banyistes ahir a les rieres, no se n'hi van veure tants com els caps de setmana de final de juny. Agents rurals que circulaven amb un 4x4 pel camí que connecta la riera de Sant Esteve i els Tres Salts, deien que segurament l'inici de les vacances hi ha fet disminuir la presència de persones que s'hi van a banyar. Tot i això, afirmaven que no hi parava d'haver grups de familiars i amics, i per aquest motiu la campanya de vigilància també incloïa patrullar per aquest entorn de Sant Fruitós.

Els agents no hi multaven els ba-nyistes perquè en aquestes aigües s'hi pot ficar qui vulgui, i només alertaven de les normes cíviques bàsiques, les de no embrutar el bosc i la prohibició de fer-hi barbacoes.

Ambrós Martín i Belén Orgaz, una parella de Manresa que ahir es banyava amb el seu gos a la riera de Sant Esteve, també deien que, malgrat la presència de persones que hi anaven a passar el dia, se n'hi veien menys que el cap de setmana passat. «Aquí venen sobretot persones de la mateixa comarca i s'hi veu poca gent d'altres zones. Suposem que, com que ja estem al juliol, i molts ja fan vacances, han preferit anar a la platja», opinava Martín.

Aquesta parella hi va perquè la riera és un dels pocs llocs de bany públics on es permet anar-hi amb la mascota, i per aquest motiu no solen anar a la piscina ni a la platja. A part, destacaven que el bany a la riera els genera molta menys inquietud davant el risc d'un possible brot en llocs on hi ha aglomeracions de persones. El que també destacaven diferents banyistes que habitualment van a la rieres del Bages és que van més plenes d'aigua per les pluges de les darreres setmanes.