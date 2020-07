Oimo crea un material biodegradable al mar amb les mateixes propietats que el plàstic

L'empresa emergent Oimo ha creat un material biodegradable al mar que té les mateixes propietats que té el plàstic. Es tracta d'un compost fet a partir d'algues, sucres naturals i olis vegetals que es destinarà a fer envasos d'un sol ús del sector de l'alimentació, les anelles de les llaunes de begudes o recipients per a cosmètica. Segons un comunicat del departament d'Empresa i Coneixement, aquest nou material no resulta tòxic per la fauna i l'empresa catalana ja ha demanat la seva patent. Oimo ha rebut 75.000 euros d'una ajuda d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa, que destinarà a finançar aquest projecte. La companyia catalana té previst començar a comercialitzar el nou material el 2021.

El director executiu d'Oimo, Albert Marfà, creu que "fins fa ben poc la gent no se n'ha adonat del gran impacte que el plàstic genera per al nostre planeta" i destaca que "ara totes les empreses són conscients de la necessitat de reduir-lo". Marfà subratlla que han "desenvolupat un tipus d'embalatge sostenible, que pesa poc i que és fàcil de treballar per aconseguir la flexibilitat o rigidesa necessàries segons les necessitats de les diferents aplicacions possibles. A més, assegura que el nou biomaterial és "biodegradable tant a la terra com en aigua salada o dolça i que no és tòxic per a la fauna marina, sovint víctima dels residus que no es poden reciclar".

Per aconseguir aquest material, l'empresa escalfa les molècules naturals presents en els extractes d'algues o olis vegetals per produir una reacció química que els permeti obtenir una sèrie de cadenes moleculars que s'adhereixen fins a crear aquest bioplàstic.

Oimo, fundada a principis del 2019 i amb seu a Barcelona, té previst començar a comercialitzar el nou material durant el 2021 a fabricants de productes plàstics o a clients finals de la indústria alimentària o cosmètica.