Rússia desmenteix que hi hagi cap conversa per tornar al G7

El Govern rus va desmentir ahir cap mena de conversa per reincorporar-se al grup de les principals economies del món, que va deixar el març del 2014 per pressions internacionals en annexionar-se Crimea durant la guerra d'Ucraïna. El viceministre de Defensa rus, Sergei Riabkov, va assegurar que no existeixen ara mateix negociacions concretes sobre la participació russa en la propera cimera de l'actual G7 a la fi d'aquest any, com va especular fa unes setmanes el president dels Estats Units, Donald Trump. «No hem tingut negociacions d'aquest tipus i no n'estem tenint cap», va assegurar el viceministre.

El comentari es produeix després que John Sullivan, l'ambaixador dels EUA a Rússia, assegurés en una entrevista que l'administració a Washington ja estava tenint converses amb el ministeri d'Exteriors rus sobre l'assumpte.

El president dels EUA, Donald Trump, amfitrió de la cimera del G7 d'aquest any, està tractant d'atreure altres països al grup, amb un èmfasi particular en Rússia i el seu president, Vladimir Putin. El mes passat, Trump va qüestionar si el G7, compost pels Estats Units, Canadà, França, Alemanya, Itàlia, Japó i Regne Unit, «representa adequadament el que està succeint al món».