Vergés no descarta confinar a casa als veïns del Segrià

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha admès aquest diumenge que és possible que calgui confinar a casa els veïns del Segrià (Lleida), després dels rebrots de coronavirus: "No podem descartar res".

Tot i així, ha valorat que "si es fa cas de les mesures" i s'interioritzen, no hauria de fer falta endurir el confinament a la comarca, en una entrevista en 'Rac1' recollida per Europa Press.

Ha subratllat la importància d'evitar aglomeracions i de no encadenar reunions amb més de deu persones diferents: "No és qüestió de tancar les activitats econòmiques, però si de reduir l'activitat social".

Sobre el tancament perimetral, ha explicat que li preocupa més el que pugui passar dins del Segrià: "No serviria de res que marquéssim el perímetre i prohibíssim anar a comarques veïnes, però deixar que dins es transmetés el virus".



Esperem que no s'hagi d'allargar

En ser preguntada per la durada d'aquest confinament, ha afirmat que cada dia estan mirant les dades, i que faran dues revisions profundes: una en set dies i una altra en dues setmanes.

"Esperem que no s'hagi d'allargar", però ha reconegut que 14 dies no són molts, per la qual cosa han d'esperar-se per fer aquesta valoració.

I ha dit que les proves d'accés a la universitat "es podran fer segur", ja que s'aplicaran estrictament les mesures sanitàries, però ha plantejat que alguns estudiants facin els exàmens fora de la comarca.



Migrants i temporers

Quant a la major afectació del rebrot entre els migrants i temporers en el Segrià, ha recordat que la campanya de fruita representa multiplicar a la població, i que aquestes persones es mouen per tota Espanya.

La Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies "ha invertit com mai en aquesta campanya per oferir més allotjaments, per donar més dignitat i més suport social a aquestes persones".

"La responsabilitat és de l'Estat. No serveix de res mirar cap a un altre costat", i ha indicat que si no es regularitza la seva situació els ajuntaments es queden sols.