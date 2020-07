El virus no frena els banyistes a les rieres tot i una menor presència

El virus no ha impedit anar a les rieres de la Catalunya Central als qui es volen refrescar a l'estiu. A les més conegudes del Bages i del Berguedà hi havia famílies i grups d'amics, tot i que els banyistes que hi van habitualment i els agents rurals assenyalaven que ahir n'hi havia menys que els últims caps de setmana, quan els racons més coneguts es van omplir. Moltes de les persones que van anar unes hores a banyar-se asseguraven que aquest estiu no trepitjaran les platges més concorregudes davant el temor que els ha despertat veure les imatges d'aglomeracions a Barcelona.

En rieres com la de Rellinars; als Tres Salts i a la de Sant Esteve, al terme de Sant Fruitós de Bages; i als entorns de Pedret, al pas del riu Llobregat per l'històric pont gòtic, al migdia i a la tarda hi havia banyistes, tot i que en cap moment l'entorn estava molt ple. «Als entorns dels Tres Salts hi ha força gent, però ha disminuït respecte a la setmana passada, quan hi havia grups d'amics per tots els racons i per totes bandes», explicava ahir Nerea Herrera, veïna del Pont de Vilomara que s'hi banya habitualment. Hi va anar amb parents, que són del Pont i Manresa, i els que es banyen sovint en aquesta riera creien que ahir hi havia menys gent que en les darreres setmanes perquè les darreres pluges han fet que l'aigua del riu Llobregat, en aquest tram, baixi d'un color marronós. «A la riera, sobretot, venen grups d'amics o famílies, i ja abans de la pandèmia no s'hi veia tota la gent junta, sinó que cadascú ja buscava el seu espai. Per tant, aquí el risc de contagi és baix», afirmava ahir aquesta banyista.

Tot i que hi havia grups d'amics i famílies, les rieres no estaven plenes i tothom es movia guardant les distàncies i ningú no es barrejava amb persones d'altres grups. L'espai dels entorns naturals de les rieres són prou grans perquè tothom pugui mantenir les distàncies, si no hi ha aglomeracions molt importants. Alguns banyistes també destacaven que preferien banyar-se a la riera abans que a les piscines municipals aquest any per evitar els controls i les restriccions d'accés.



Banyistes metropolitans

Als Tres Salts i la riera de Sant Esteve hi havia sobretot persones de la mateixa comarca, però a la Rellinars, coneguda i normalment concorreguda els mesos de calor, hi havia sobretot banyistes provinents de l'àrea metropolitana. «Jo combinava el bany de l'estiu entre la platja i la riera, però aquest any no penso anar a la platja i prioritzaré la riera perquè no s'hi veuen tantes aglomeracions, i es pot guardar la distància de seguretat. Venir a la riera no em crea inquietud, tot i que ens les darreres setmanes he anat en d'altres a la zona de Monistrol de Montserrat i hi he vist molta gent», explicava ahir Mari Carmen Román, veïna de Sabadell que es va desplaçar a aquesta riera ahir al migdia amb amics i familiars. Ahir, aquest grup havia pogut trobar el seu lloc sense problemes, i es mantenien allunyats d'altres que hi havia.

Al migdia, Manel Barea, un veí de Castellbell i el Vilar, es va apropar a la riera de Rellinars en bicicleta. «Hi ha gent, però avui no veig l'afluència d'altres anys i sembla que l'aigua i el paratge estan més nets. A més, a causa de les pluges hi han crescut molt les canyes i no es pot passar per alguns senders», destacava ahir aquest veí de Castellbell. Al marge de la carretera de Rellinars hi havia estacionats una desena de vehicles de banyistes que ahir van decidir passar el dia en aquest racó. Tot i que en l'accés principal de la riera hi ha un cartell que alerta de la prohibició de banyar-s'hi, n'hi havia que, aprofitant l'absència d'agents rurals, decidien ficar-se a l'aigua en algun dels gorgs.

L'entorn del pont de Pedret, a prop de Berga, presentava l'estampa habitual de l'estiu, amb grups des joves que hi plantaven la tovallola. I és que al Berguedà aquest entorn natural és una alternativa a la sempre freqüentada riera de Merlès, on està prohibit el bany i agents rurals hi fan vigilància constant.