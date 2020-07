Alba Vergés avisa que confinament al Segrià es podria endurir si és necessari

La consellera de Salut, Alba Vergés, va advertir ahir que el Govern preveu la possibilitat que el Segrià s'hagi de confinar de manera més estricta les pròximes setmanes si la situació epidemiològica no millora. «No podem descartar res», va dir en una entrevista a RAC1. La consellera va confiar que no calgui allargar les restriccions al Segrià tot i que va admetre que 15 dies no són gaire per fer baixar la corba.

Vergés va demanar a la ciutadania ser «conscient» que la covid-19 «no és cap broma». «Sabem què pot passar, però si la gent interioritza les mesures, no hauria de caldre», va dir, en referència a un confinament més dur o al tancament de l'activitat econòmica.

Vergés va insistir en «abaixar l'activitat social» i fer un «cas estricte» de les mesures, com l'ús de la mascareta, la distància social i el rentat de mans. Sobre la situació dels temporers sense papers ni feina que són a la zona, Vergés va dir que tant el Govern com l'Ajuntament de Lleida havien pres moltes mesures i va acusar l'Estat de «mirar cap a una altra banda».

La regió sanitària de Lleida va confirmar ahir 140 nous casos de coronavirus, segons les últimes dades publicades pel departament de Salut. La xifra suposa un lleuger descens respecte a dissabte, quan se'n van detectar 155, però confirma la tendència en augments de triple dígit en els últims dies. En total, hi ha a la regió sanitària de Lleida 3.846 casos positius, però els augments no es registren a les residències, on es mantenen amb 599 positius en els dos últims dies. La xifra de víctimes mortals no ha variat, i segueix en 210 des de l'inici de la pandèmia.



«Les infermeres», preparades

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) diu que està preparat per atendre les necessitats derivades de l'augment de casos de covid-19 al Segrià. El col·lectiu reconeix, però, que no esperaven que aquests brots «fossin tan immediats» i, per tant, s'estava organitzant l'operatiu de cara a la tardor, segons va dir el secretari de junta del COILL, Miquel Àngel Calderó. Pel que fa a la borsa de treballadors voluntaris gestionada pel Col·legi, que va aglutinar més d'una quarantena de persones i va estar operativa en el moment més àlgid de la pandèmia, es podria reactivar en cas de registrar-se un escenari de manca de personal.

Calderó va voler deixar clar que «les infermeres no deixen mai de ser-hi i que el sistema de salut està més preparat per fer front a la covid-19». Tot i això, va posar sobre la taula la «por» que els genera el fet que aquest confinament arribi justament en la primera setmana del primer mes en què una part del col·lectiu sanitari comença les vacances. En aquest sentit, va dir que precisament el col·lectiu esperava l'estiu per «descansar i recuperar piles» per tornar a donar el 100% a la tardor i, per tant, «no tenen gaire més corda de marge», va concloure.