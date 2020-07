Bonvehí creu que «JxCat no s'entén sense el PDeCAT» i fa una crida a sumar forces

El president del PDeCAT, David Bonvehí, va avisar que «no es pot entendre JxCat sense el PDeCAT» i va cridar a sumar forces en un acord de confluència entre les forces independentistes d'aquest espai, després de conèixer-se que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont treballa en un nou projecte polític.

«És veritat que no pensàvem que naixés un nou instrument sense l'aval d'una part de JxCat que és el PDeCAT», va lamentar en una entrevista ahir a La Vanguardia. Considera que el projecte «representa la transversalitat de l'independentisme, sens dubte, i nosaltres, el projecte polític que sempre ha estat al costat del mig milió d'autònoms, els dos milions de mutualistes, els botiguers, les pimes, el món rural». Va defensar que, com a president del PDeCAT, els associats li demanen un espai de confluència, encara que li transmeten també que no pot ser «a qualsevol preu».

Bonvehí va defensar que «la història de JxCat entesa com el PDeCAT més la suma d'un espai transversal és una història d'èxit en les diferents eleccions, però després dels anys ha canviat molt la situació política» a Catalunya.