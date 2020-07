Els brots al Segrià pugen a 14 i Salut no descarta el confinament domiciliari si la situació no millora en 15 dies

El brots de covid-19 al Segrià s'han doblat en una setmana i han pujat dels 7 als 14. En concret, són en 10 empreses hortofructícoles, 2 residències de gent gran, a l'alberg Jericó (26 casos) i en un edifici del Centre Històric (15). Des del Departament de Salut s'ha insistit en la importància de les mesures de seguretat com la mascareta, la distància i el rentat de mans i la gerent de la regió sanitària de Lleida, Divina Farreny, preveu que durant 10 o 15 dies continuïn augmentant els casos perquè les tendències, ha dit, "no canvien d'un dia per un altre". Si en 15 dies, però, la incidència del virus no baixa, Salut no descarta mesures més extremes com el confinament domiciliari. Un quinzè brot, en aquest cas a la Val d'Aran, es dona per controlat amb 9 persones positives que van compartir una barbacoa. Pel que fa al brot en una empresa agroalimentària de la Segarra, Salut ha dit que se n'ha fet seguiment i que "l'incident està en vies de solució".

A banda d'aquests brots, Salut està pendent d'un nou cas positiu en un cau de Tàrrega i n'està fent seguiment. Tot i que de moment només hi ha un contagiat, no es descarta que n'hi hagi més ja que es tracta d'unes colònies amb activitats i contactes amb altres infants, joves i monitors.



Comissió Territorial de seguiment del coronavirus al Segrià

Són dades que s'han donat en la comissió territorial de seguiment del coronavirus al Segrià. El delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, ha explicat que aquesta comissió es reunirà diàriament "per prendre la temperatura a l'estat de la pandèmia i valorant si les mesures preses són efectives". També ha dit que hi haurà una reunió més extensa d'aquí a 7 dies i que cada dos dies aniran informant i actualitzant la situació.

La voluntat de la comissió, ha dit, és tenir una relació "estreta" amb tots els ajuntaments del Segrià perquè aquesta incidència no es resol només amb la Generalitat ni amb un ajuntament en concret, sinó amb la suma dels esforços de totes les administracions i tots els ciutadans.

Divina Farreny ha volgut donar un missatge de "tranquil·litat" perquè a diferència del març, "ara hi ha moltes coses que sabem". Però també ha alertat que hi ha cadenes iniciades i "hem de fer les coses diferents per en 15 dies notar els canvis". Farreny preveu que durant 10 i 15 dies els casos positius de covid-19 continuaran "augmentant" però espera que després s'estabilitzin o vagin a la baixa.

La incidència del virus és 10 vegades superior a Ponent que a Catalunya, i 20 vegades més al Segrià, ha dit, i ha recordat que el virus es transmet per contacte per això és "tan important les mesures de distància, mascareta i rentat de mans". "Aquestes mesures redueixen més d'un 95% el risc de contagi", ha destacat, ja que hi ha persones asimptomàtiques que poden estar contagiant.

Farreny ha explicat que els últims dies han augmentat les visites a urgències per covid-19 i els ingressos hospitalaris. "El virus hi és i hi serà i hem de fer tot el que estigui en les nostres mans per tallar cadenes de transmissió i conviure amb aquesta situació fins que no hi hagi vacuna", ha afegit.

Per la seva banda, el cap de vigilància epidemiològica, Pere Godoy, ha recordat que a començaments de juny la prevalença del virus entre les persones a Lleida era menor (3,1%) que la mitjana espanyola del 5%, per tant, els veïns de Lleida eren "més susceptibles de passar la malaltia". I això, a més, ha recordat, ha coincidit amb una major activitat social i la campanya de la fruita, amb una entrada al territori d'unes 30.000 persones.

Godoy ha destacat que el factor positiu és que els casos estan "detectats" però el negatiu és que els positius han transmès la malaltia a les seves famílies i, a més, en determinats municipis hi ha hagut transmissió comunitària. "Això és difícil d'abordar", ha reconegut, perquè tot i que s'han de detectar els casos, cal aïllar-los i trobar els contactes estrets per aïllar-los també i "tallar noves línies de transmissió". "Hem de renovar l'estratègia, reduint el traspàs comunitari baixant el ritme de les activitats socials i augmentant les distàncies, també als llocs de treball", ha dit.



124 persones ingressades i aïllades

Actualment hi ha 57 persones ingressades en hospitals. Concretament 8 a l'UCI de l'Arnau de Vilanova de Lleida i 18 en dues clíniques privades. A més, s'han posat a disposició de Salut 12 llits més a la Nova Aliança, preparats per rebre malalts. A l'Arnau, s'ha destinat una altra planta a malalts de covid-19 i per tant són ja dues les plantes reservades a l'hospital lleidatà per a la pandèmia.

Per altra banda, hi ha 124 persones aïllades en els allotjaments gestionats per la Generalitat (54 a la Manreana i 35 a l'Hotel Rambla, Nastasi 35). Farreny ha explicat que s'està treballant per ampliar espais. "Estem parlant amb alcaldes i estem buscant algun hotel tant per contactes com per professionals perquè potser vindran reforços sanitaris i necessitaran allotjament. Godoy ha concretat que on s'ha detectat més transmissió social del virus és a la ciutat de Lleida, Alcarràs, Soses i Seròs.