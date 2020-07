Un cotxe mata un manifestant i en fereix dos més als Estats Units

?El conductor, que va ser detingut, es va saltar la barrera policial d'una protesta nocturna antiracista a Seattle ? A la ciutat de Baltimore van enderrocar una estàtua de Cristòfol Colom

efe l'1 de juliol, l'alcaldia de seattle (estat de washington) va desmantellar la zona batejada com a «zona autònoma de capitol hill», ocupada per manifestants des de feia setmanes i on no operava la policia, una actuació que es va saldar amb desenes d

06.07.2020 | 00:01