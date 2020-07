Podem demanarà una comissió d'investigació sobre espionatge

El líder de Podem i vicepresident segon del Govern central, Pablo Iglesias, va insistir ahir a Vigo que serà Podem qui demanarà una comissió d'investigació sobre l'espionatge, a la qual caldria cridar a declarar, almenys, a Soraya Sáenz de Santamaría, Mariano Rajoy i Eduardo Inda. «La proposarem», va avisar a l'auditori on va participar en un acte de la campanya gallega, el primer que té la seva presència per fer costat al candidat de Galícia en Comú-Anova Marees, Antón Gómez, que és el líder de la formació en aquesta comunitat.



Després que PP i Ciutadans reclamessin celebrar una sessió extraordinària al Congrés perquè Iglesias doni explicacions, el líder de la formació morada va remarcar que faran ells, i no la dreta, aquest pas perquè quedin aclarides totes les qüestions relatives a la línia d'investigació oberta a l'Audiència Nacional i en la qual s'escolti els implicats en el conegut com a cas Villarejo.

Va donar diversos noms, com el de Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Govern de Mariano Rajoy, a la qual el comissari jubilat, en presó preventiva des del 2017, va vincular a diferents maniobres per a l'elaboració de l'informe PISA, acrònim de Pablo Iglesias S.A. Per part seva, el Partit Popular va denunciar l'«assenyalament» de periodistes i mitjans de comunicació d'Iglesias i va preguntar al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, si està d'acord amb aquest «atac a la llibertat d'informació».