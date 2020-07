El jutjat deixa en llibertat el turista de 19 anys detingut per agredir sexualment una noia de 17 a Lloret de Mar

El jutjat de guàrdia de Blanes ha deixat en llibertat provisional el turista alemany de 19 anys detingut per agredir sexualment una noia de 17 a Lloret de Mar (Selva). Segons informa el TSJC, l'arrestat va passar a disposició judicial ahir i la magistrada va prendre declaració al detingut, a la víctima i a diversos testimonis. Els forenses van explorar el denunciat i la víctima. La fiscalia no va sol·licitar cap mesura cautelar i el jutjat va acordar la llibertat provisional del detingut, a disposició del jutjat sempre que sigui requerit. La Policia Local de Lloret va detenir el turista per una presumpta agressió sexual que va tenir lloc cap a les deu de la nit de divendres en un edifici d'apartaments del carrer Joaquim Mir de Fenals.

Segons va avançar el Diari de Girona i va confirmar l'ACN, víctima i agressor es coneixien ja que havien estat passant el dia conjuntament amb altres amics. Aquest fet va permetre una ràpida identificació del jove per part dels amics de menor. Després de l'agressió, un veí es va trobar la noia amb dues amigues més caminant pel carrer, i va ser ell qui va alertar la policia al saber què li havia passat a la víctima.

L'agressió s'hauria produït quan la menor va haver de tornar al bloc d'apartaments on s'allotjava cap a les deu del vespre. Va ser aleshores quan el jove turista de 19 anys i de nacionalitat alemanya hauria agredit sexualment la noia al portal de l'edifici. Minuts més tard van arribar les amigues de la víctima que van començar a caminar buscant ajuda fins que es van topar amb el veí de Lloret que les va ajudar i va trucar a la Policia.

Era la segona agressió sexual denunciada a la població. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant un home per violar una noia de 21 anys la matinada del 28 de juny. Segons fons consultades per l'ACN, dilluns a la tarda la víctima va anar a la comissaria de Blanes per denunciar l'agressió sexual. Va relatar que tornava cap a casa després de sortir amb uns amics quan un home que no coneixia la va començar a seguir pel carrer mentre li feia insinuacions sexuals. Quan la víctima creuava una zona verda del municipi, l'agressor la va atacar per l'esquena i la va fer caure a terra. Víctima i agressor van forcejar fins que, finalment, l'home la va violar.

La víctima va facilitat una descripció de l'atacant i els Mossos han obert una investigació per identificar-lo, també a través d'imatges de les càmeres de videovigilància que hi pugui haver al llarg del recorregut de la víctima i que hagin pogut captar alguna imatge de l'agressor.