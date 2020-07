Els migrants de l'Ocean Viking desembarquen avui en un port de l'illa de Sicília

El vaixell de rescat Ocean Viking va rebre ahir autorització per atracar al Porto Empedocle, a Sicília, per desembarcar els 180 migrants rescatats que estan en situació «crítica», fins al punt que un dels immigrants es va intentar llevar la vida divendres. L'ONG SOS Mediterranée, que gestiona l'Ocean Viking, va explicar que «finalment el vaixell ha rebut instruccions de dirigir-se a Sicília. Els 180 supervivents desembarcaran demà al port».

«El retard innecessari d'aquest desembarcament ha posat vides en risc. Els últims dies la Unió Europea s'ha mantingut en silenci. No hi ha hagut cap iniciativa per reprendre l'Acord de Malta per a la reubicació dels rescatats. No hi ha hagut cap senyal de solidaritat amb els estats costaners», va afegir l'ONG.

A més, el grup va informar de l'avaluació d'un metge que va poder visitar divendres l'Ocean Viking, que confirma el que havien comunicat prèviament a les autoritats: «He pogut veure al vaixell un enorme malestar psicològic entre els migrants, fins al punt que es podria considerar que la situació està gairebé fora de control tant per als convidats com per a la tripulació».

En tot cas, l'allau de pasteres continua al mar Mediterrani central sense cap estratègia coordinada de rescat i desembarcament a Europa. Malta i Itàlia han limitat les entrades d'immigrants en aquests últims mesos al·legant raons de salut pública i diversos migrants traslladats recentment a ports italians han donat positiu per coronavirus.