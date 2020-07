Montilla defensa al Parlament la seva incorporació a Enagás: «Jo no m'he corromput»

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha defensat aquest dilluns al Parlament la seva incorporació a Enagás com a conseller i l'ha justificat pel seu coneixement del sector energètic. "Jo no m'he corromput", ha assegurat davant de la Comissió d'Afers Institucionals (CAI), on ha dit que Enagás és una empresa d'interès públic i que hi pot aportar el "coneixement adquirit a la vida pública havent estat ministre del ram i president de la Generalitat". Montilla ha recordat als grups parlamentaris que ja ha renunciat al seu sou com a expresident i ha negat haver cobrat "mai" de dos llocs alhora. Així mateix, ha garantit que no utilitzarà "mitjans ni espais públics per a les activitats privades".

Montilla ha explicat que compareixia al Parlament pel seu respecte a la cambra però ha advertit que ho feia per informar del seu fitxatge per l'empresa, no per disculpar-se. "No he vingut a demanar perdó", ha avisat, i ha subratllat que la seva incorporació a Enagás és perfectament legal. Això ha suscitat un debat amb els grups parlamentaris sobre si la legalitat de l'assumpte el fa necessàriament ètic i la majoria de formacions ha reprovat la decisió. Tots els grups menys el PSC-Units li han demanat explícitament que renunciï al càrrec o bé a la condició i prerrogatives expresident de la Generalitat.

Ell ha insistit que ha respectat "escrupolosament" la llei i ha titllat d'"absurd" que es digui que farà servir la seva oficina d'expresident en benefici d'Enagás. Tot i que ha considerat "legítima i necessària en una societat democràtica" la crítica a la seva decisió, ha relativitzat les conegudes com a portes giratòries perquè fora de Catalunya també són habituals. "Agafin qualsevol país europeu. Hi veuran ministres, primers ministres i presidents", ha assenyalat.

Per això, ha atribuït al "clima electoral" les intervencions que li han retret el fitxatge per Enagás, especialment la de la CUP. El diputat Carles Riera ha considerat una "màfia" el règim polític sorgit de la transició espanyola i ha afirmat que Montilla hi ocupa "un lloc d'honor" des que ha acceptat l'oferta per ser conseller de la companyia gasista. L'expresident li ha contestat que no forma part "de cap màfia" i ha considerat "un insult" l'acusació de Riera, que també li ha recriminat el fitxatge en plena sacsejada socioeconòmica provocada pel coronavirus. "Podrà mirar la cara a la gent quan vagi pel carrer i vegi la situ de crisi que viu el nostre país?", li ha demanat el representant cupaire.

El portaveu de JxCat, Eduard Pujol, ha agraït la presència de Montilla a la cambra però li ha reclamat que "rectifiqui" perquè "la porta giratòria alimenta la desafecció" de la ciutadania envers la política. Per a Pujol, el fitxatge ataca "l'ètica i l'honorabilitat de qualsevol càrrec públic, però especialment del president de la Generalitat", per la qual cosa l'ha instat a "abandonar la idea".

El diputat d'ERC José Rordríguez ha demanat a Montilla que "renunciï permanentment" a exercir d'expresident si vol ser conseller d'Enagás i ha lamentat que "la figura d'expresident li ha quedat petita" ja que, al seu entendre, no li ha donat la importància i magnitud que es mereix el càrrec. Així, ha recordat que després de passar per la Generalitat, "va preferir fer política de partit al Senat" ocupant un escó del PSC "en lloc de fer política institucional".

La portaveu de Cs, Lorena Roldán, ha afirmat que Montilla "ha tornat a decebre" amb aquesta "porta giratòria de més de 360.000 euros l'any" i li ha demanat que faci un "pas enrere". Roldán ha reconegut que el fitxatge per Enagás és legal, però ha advertit que "fa lleig".

També la diputada de CatECP Marta Ribas ha afirmat que "és legal però poc ètic, és correcte però fa lleig". Per això ha defensat modificacions legislatives sobre la llei d'expresidents i la d'alts càrrecs per evitar casos com el de Montilla i que pugui tenir una oficina d'expresident "si s'està mantenint una activitat en l'àmbit privat o en consells d'administració".

La representant del PPC a la comissió, Esperanza García, també ha fet una crida a la "reflexió" a Montilla i li ha demanat rectificar "una decisió clarament errònia" perquè compromet el seu pas per la presidència de la Generalitat. "Estar assegut en aquella oficina rebent empreses quan serà conseller d'una mateixa empresa nosaltres creiem que no és possible", ha argumentat.