Els Mossos creen tres «cúpules» antidrons a Barcelona, l'aeroport del Prat i la petroquímica de Tarragona

Els Mossos d'Esquadra disposaran a partir de setembre de tres zones protegides davant de l'ús irregular de drons. Seran tres 'cúpules' vigilades amb antenes i càmeres per preservar l'espai aeri a la ciutat de Barcelona, al delta del Llobregat, amb l'aeroport i els molls d'inflamables del Port de Barcelona, i al Camp de Tarragona amb l'aeroport de Reus, el Port de Tarragona i la zona petroquímica. Amb un pressupost inicial de 400.000 euros, la policia catalana pretén evitar incidents perillosos amb avions o helicòpters, delictes com el narcotràfic i possibles atacs terroristes. Entre el 2019 i el primer semestre del 2020 els Mossos han registrar uns 900 incidents amb drons.

El Departament d'Interior, a través de la xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya, posa en marxa una xarxa de detecció de drons que ha de permetre als Mossos d'Esquadra reforçar la seguretat ciutadana a partir del control de la superfície aèria de Barcelona i de les infraestructures aeroportuàries i complexos petroquímics més importants de Catalunya. Es tracta de detectar, controlar i monitoritzar drons no autoritzats que estiguin sobrevolant aquestes zones per tal de garantir la seguretat davant de possibles activitats vinculades a atacs terroristes, interferències que posin en risc la seguretat aèria, intrusions, espionatges, tràfic de drogues o fins i tot la introducció d'objectes prohibits a les presons.

Aquesta xarxa, formada per antenes amb sensors i càmeres d'alta definició, localitza i identifica de manera fiable aeronaus no tripulades que estan operant en zones d'exclusió aèria. La combinació amb el sistema de càmeres i sensors permet fer un seguiment del vol dels drons i monitoritzar-los en tot moment. Les antenes només detecten les emissions, no n'emeten.

Durant aquest mes de juliol s'instal·len els equips de detecció en punts alts de Barcelona per tal que entrin en funcionament durant la primera quinzena d'agost. Es preveu que a partir de la primera quinzena de setembre s'acabaran de col·locar els equips al Prat de Llobregat i al Camp de Tarragona. Amb aquests treballs es preveuen instal·lar un vintena d'equips i el seu 'software' que estaran sota el comandament de la sala Central de Comandament dels Mossos d'Esquadra i plenament operatius en els tres àmbits territorials que s'han determinat en el projecte.

L'empresa alemanya Droneless serà l'encarregada de dur a terme aquest projecte, anomenat 'Kuppel', que té un cost de 400.000 euros. Les funcions d'aquesta infraestructura en els entorns on es desplegarà són la detecció de l'aparell no tripulat a la superfície aèria, la geolocalització dels aparells no tripulats i del comandament, el seguiment i enregistrament de les trajectòries del vol, a Barcelona, visualització en ple vol de l'aparell, i la inhibició, només en aquelles situacions de risc associat a esdeveniments puntuals. La inhibició pot consistir en prendre el control del dron i fer-lo aterrar en una zona segura o bé impedir que penetri en un determinat perímetre.

Aquest sistema notifica l'alerta en temps real i permet detectar la comunicació entre un dron i el seu control remot, així com realitzar una recerca i localització del lloc per on sobrevola i des d'on s'està pilotant. A partir d'aquí es rebrà informació relacionada amb el tipus d'aeronau, el seu fabricant i model. Aquestes càmeres, de moviment vertical i horitzontal i amb zoom, tenen integrada la il·luminació d'infrarojos, a més d'un filtre bloquejador d'infrarojos extraïble automàticament i que està actiu de dia i de nit.

El sistema anirà aprenent a detectar drons i també comptarà amb la intervenció de patrulles sobre el terreny que es desplaçaran ràpidament al lloc dels fets.

Durant l'any 2019 i el primer semestre del 2020, es van registrar a Catalunya 892 incidents relacionats amb drons que sobrevolaven l'espai públic. D'aquests incidents, un 72% van tenir lloc a Barcelona, seguits d'un 15% al Camp de Tarragona. La resta es van distribuir per les regions policials de Metrosud, Metronord i Girona.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, acompanyat del director general de la Policia, Pere Ferrer, i del comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha presentat aquest dilluns en roda de premsa la nova xarxa dels Mossos d'Esquadra per a la detecció i control de drons a Barcelona i les principals infraestructures aeroportuàries i petroquímiques de Catalunya. El conseller ha iniciat la seva intervenció posant de relleu que "després de 25 anys, el cos de Mossos d'Esquadra ha de mirar més enllà i està treballant en els projectes de futur". "En el mes de febrer els explicàvem el que seria la policia marítima i avui els expliquem el que serà el projecte de l'aire: tindrem Mossos d'Esquadra en terra, mar i aire", ha dit.

Buch ha explicat que "el projecte Kuppel és una mirada al futur que ha comportat molts mesos de feina i que està centrat en l'ús dels drons". El titular d'Interior ha explicat que "entre l'any 2019 i el segon trimestre de 2020 hem tingut uns 900 incidents amb l'ús dels drons". En aquest sentit, el conseller ha assenyalat que "l'ús dels drons pot ser a nivell domèstic però també pot tenir un risc associat al terrorisme, a l'espionatge, al tràfic de drogues o fins i tot a la seguretat aèria".

Buch ha confirmat que "'Kuppel' consta de diverses fases, la primera comença aquest mes d'agost, en que s'establirà una protecció a la ciutat de Barcelona i ja al setembre una protecció a l'aeroport del Prat i al complex petroquímic de Tarragona". "Hem optat per un projecte homologat per l'OTAN, amb un pressupost inicial de 400.000 euros", ha afegit.

El conseller ha destacat que "quan Kuppel estigui instal·lada a la ciutat de Barcelona, a partir de l'agost, serà la primera gran capital europea que protegeix l'entorn urbà dels drons" . "És un gran pas en la seguretat, és un gran pas en la innovació, una vegada més, per part dels Mossos d'Esquadra i és un gran pas també en el compromís en la seguretat integral dels catalans".

Per la seva banda, el director general de la Policia, Pere Ferrer, ha explicat que "amb aquest projecte, els Mossos d'Esquadra implementen noves tecnologies per reforçar les seves competències en matèria de seguretat". "Obviar-les pot suposar afeblir-nos i, per això, hem de preparar-nos per al futur i pels nous reptes de seguretat per tal d'assumir-los com a policia integral", ha insistit.

El comissari en cap, Eduard Sallent, ha valorat molt positivament el projecte 'Kuppel'. Pel que fa a un possible atac terrorista, Sallent ha dit que "aquest projecte té per objectiu evitar un atac d'aquestes característiques. El risc és existent i cal tenir una resposta preparada".