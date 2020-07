Pere Aragonès reclama a l'Estat una nova reunió de la Taula de Diàleg

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha tornat a reclamar que es reuneixi la Taula de Diàleg i ha exigit que s'hi abordi l'amnistia per als presos i exiliats i el dret a l'autodeterminació. Va fer aquestes declaracions a les portes del centre penitenciari de Lledoners, on es va reunir amb Oriol Junqueras i Raül Romeva. Tot plegat, després que dijous les juntes de tractament proposessin el tercer grau per als presos independentistes.

El republicà va recordar que el conflicte polític amb Catalunya es manté viu i va demanar a l'Estat «que mogui fitxa» i digui quina és la seva proposta per resoldre'l. En referència a la possible convocatòria d'eleccions a Catalunya, Aragonès va assegurar que «Esquerra Republicana de Catalunya està preparada» i «no té por de les urnes».

Tres dies després que les juntes de tractament de presons de Lledoners, Puig de les Basses i Wad-Ras proposessin classificar en tercer grau els presos independentistes, Pere Aragonès va advertir que amb aquest anunci no es resol «l'anomalia democràtica» que afecta els líders catalans. «No és el pas definitiu», va remarcar el republicà que va insistir que l'única via és «la plena llibertat i l'amnistia».

En aquest sentit, Aragonès va reclamar al govern espanyol que fixi una nova data perquè es reuneixi la Taula de Diàleg. «Aquest instrument ha d'abordat el projecte polític que defensa l'independentisme català i que passa per l'amnistia, l'autodeterminació i la independència», va indicar el republicà.

Alhora, Pere Aragonès va explicar que aquesta eina és la més adequada per resoldre el conflicte existent entre Catalunya i l'Estat. «Hem de confrontar propostes democràtiques i projectes», va insistir. Per tot plegat, el republicà va instar l'executiu espanyol que accepti el camí de poder trobar la sortida política i afronti les negociacions des de la plena llibertat.

«L'Estat ha de dir quina és la seva proposta política per a la majoria dels catalans que es van autodeterminar l'1-O i que el que volen és poder votar sense por que entri la Guàrdia Civil en els col·legis electorals», va assenyalar Pere Aragonès. Addicionalment, el republicà va admetre que en els darrers mesos donar resposta a l'emergència sanitària s'ha convertit en la principal prioritat pel Govern català.

Amb tot, va demanar «no oblidar que existeix un conflicte polític entre un Estat que no reconeix el dret a l'autodeterminació i un país que es va autodeterminar l'1 d'octubre i al qual no li està permès exercir els seus resultats».

En aquesta línia, Pere Aragonès va demanar «acabar amb la repressió». També es va referir a la possible convocatòria d'eleccions a Catalunya per la propera tardor i va dir que «ERC està preparada» per anar a uns comicis quan el president de la Generalitat, Quim Torra decideixi convocar-los. «No ens fan por les urnes», va afirmar Aragonès.

Pel que fa a la crisi al voltant de l'espectre post convergent, el republicà va manifestar que ERC respecta «els debats interns de totes les formacions polítiques».

Quan va ser preguntat pels periodistes sobre els pressupostos generals de l'Estat, va dir que el govern espanyol haurà d'escollir entre rebre el suport de Cs o el d'ERC. «Des del nostre punt de vista la visió neoliberal de Ciutadans no ha de tenir cap paper en la reconstrucció», va comentar. També va llançar un missatge per a Podem i va preguntar a la formació de Pablo Iglesias si vol ser «còmplice del blanqueig de Ciutadans».