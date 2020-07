Arxiven la denúncia de militars contra el regidor Joan Coma

El jutjat d'instrucció número 2 de Vic ha arxivat les denúncies que la Unión Militar de Tropa (UME), l'Associació Professional de Suboficials de les Forces Armades (ASFASPRO), la Brigada Provincial d'Informació del Cos Nacional de Policia i un particular van interposar contra el regidor de Capgirem Vic Joan Coma. Les associacions veien en una de les seves piulades a Twitter un presumpte delicte d'odi, provocació d'atemptat i alternació de l'ordre públic. El tuit, en to de broma, deia: «Si veiem l'exèrcit abracem-los fort, tot tossint-los a la cara. Igual així se'n van i no tornen més». El tuit va coincidir amb el desplegament dels militars espanyols a Catalunya per fer tasques de desinfecció a l'aeroport del Prat.