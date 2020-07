Comença una selectivitat atípica per a un miler d'estudiants del Bages, el Berguedà i el Solsonès

Atípica per dates, per les seus que l'acullen i per les mesures de protecció. Així és la selectivitat 2020, que ha arrencat aquest dilluns amb la participació de 700 estudiants a Manresa, 179 a Berga i 96 a Solsona. Aquestes dues darreres seus acullen per primera vegada les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), que enguany arriben més tard en el calendari i que s'allargaran un dia més, fins divendres

L'emergència sanitària que ha provocat la covid ha introduït canvis per evitar aglomeracions, desplaçaments d'estudiants en la mesura que sigui possible i, en definitiva, extremar les precaucions per evitar contagis. A Manresa, per exemple, hi ha un tribunal més. Als habituals dels últims anys a la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa, la Fundació Universitària del Bages i a l'institut Lacetània, s'hi afegeix, aquest any, l'institut Lluís de Peguera. A Igualada, que depèn del tribunal de Manresa, hi haurà 3 punts on es farà l'examen, un més que el curs passat.

A tot Catalunya, són 39.904 els estudiants que prenen part a les proves, la xifra més lata de la història, amb 5.400 alumnes més que l'any passat, en part relacionat amb l'increment del 12,5% d'aprovats a batxillerat. Un dels principals canvis és la data, ja que les proves s'han endarrerit un mes, de principis de juny a principis de juliol. Un altre és que els exàmens es faran a una seixantena de poblacions, el triple que l'any passat, ja que s'han incrementat les seus, incorporant instituts, per evitar aglomeracions. A més, s'han de complir totes les mesures de prevenció del contagis, tot i que no és obligatori fer l'examen amb mascareta.

L'estrena de Berga com a seu de les PAU transmet confiança als estudiants



A Berga, l'Institut Guillem de Berguedà s'ha estrenat aquest dimarts com a seu de les proves d'accés a la universitat amb satisfacció generalitzada per part d'alumnes i professorat. Un total de 179 alumnes de la comarca, més els de l'institut de Navàs, s'han concentrat al centre berguedà per començar a les 09.00h una selectivitat atípica.

Els alumnes han vist com els nervis tradicionals d'aquesta cita s'han barrejat amb l'ús obligatori de mascareta, els gels hidroalcoholics i les mesures de seguretat a l'interior del recinte. Tot i això, el fet de no haver d'anar a Manresa a fer les proves ha ajudat als alumnes berguedans a sentir-se més a prop de casa i no afegir més angoixa a una situació ja de per sí anomala.

El director de l'Institut Guillem de Berguedà, Ferran Camprubí, ha explicat a Regió7 que realitzar les PAU a Berga és positiu. «És una gran avantatge, el desplaçament és molt més curt i son menys alumnes al centre. A l'hora d'entrar ha estat tot molt més fàcil, han pogut trobar millor a les aules que havien d'anar... en això hi hem guanyat, i és bo pels alumnes», afirma.

Els 179 alumnes que fins aquest divendres realitzaran les proves a l'institut berguedà s'asseuran sempre a la mateixa cadira de la mateixa aula. Avui, a les 09.00 h en punt, tots ells eren a les seves cadires amb la mascareta posada, ja que només se la podran treure durant l'examen. Un cop finalitzi, se l'hauran de tornar a posar de forma obligatòria. La resta de mesures de seguretat les ha preparat a consciencia l'Institut de Berga. El seu director exposa que «ens van demanar si podiem ser centre de les PAU i ens van assignar unes aules, ens van dir que a cada aula hi havia d'haver 12 alumnes i vam buidar taules deixant els llocs justos. Hem fet uns circuits amb tres entrades diferents perquè no s'acumulin tots els alumnes al mateix lloc, tenim gel a les entrades, als lavabos, cartells que recorden l'ús obligatori de mascareta i tots els aspectes de seguretat necessaris».

L'Institut Francesc Ribalta de Solsona també debuta a les PAU



Solsona també s'ha estrenat com a seu de les PAU. Els 96 alumnes de la ciutat, de Cardona i de Súria han estat convocats a les 8 h a l'Institut Francesc Ribalta de Solsona. L'entrada s'ha fet de forma esglaonada i per ordre alfabètic per evitar acumulacions de persones. Per accedir al centre els estudiants havien de portar la mascareta posada i s'havien d'aplicar gel hidroalcohòlic a l'entrada. L'únic moment en què es permet que es treguin la mascareta és durant la realització de l'examen.

L'Institut s'ha preparat a consciència per poder garantir la seguretat d'alumnes i professors durant la selectivitat. Els 96 examinats s'han repartit en 7 aules de 13 o 14 persones i aquestes s'han disposat en forma de panal d'abella per garantir les distàncies de seguretat corresponents.

El director de l'Institut Francesc Ribalta, Pep Porredon, valorava positivament el fet de poder realitzar les proves a Solsona ja que beneficia els alumnes a l'estalviar-se el trajecte fins a Manresa. Porredon afirma que li agradaria mantenir aquest model en els propers anys però entén que no depén del centre.