La Generalitat convoca Nissan i els sindicats a una mediació

La Generalitat ha decidit moure fitxa en el conflicte de Nissan i ha citat per a demà la direcció de l'automobilística i els representants de la plantilla per intervenir en la negociació pel tancament de les plantes barcelonines de Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca.

Amb aquesta convocatòria, la Generalitat intenta establir ponts entre les dues parts, després que ahir els sindicats plantessin Nissan a la segona reunió entre les dues parts per negociar el tancament d'aquestes plantes, que afecta un total de 2.525 empleats, segons l'ERO presentat per la multinacional japonesa.

Els sindicats veuen positiva la implicació de la Generalitat en el conflicte, perquè al·leguen que Nissan no té una voluntat real de negociar, sinó de concloure el període de consultes com més aviat millor, asseguren fonts sindicals.

Els comitès locals de Nissan a Barcelona es van absentar de la reunió convocada ahir per la multinacional al·legant que encara no ha finalitzat el període de consultes en el comitè europeu de Nissan. De fet, alguns representants consultats van lamentar que Nissan fes coincidir la reunió a Barcelona amb una altra del comitè europeu de Nissan en què ells també intervenen. Així mateix, els sindicats al·leguen que tampoc disposen de tota la informació requerida a la multinacional. Per contra, Nissan, que ha presentat un ERO per acomiadar 2.525 treballadors d'aquestes plantes, sí que dona per iniciat el període de consultes.