El Govern català recordarà les víctimes de la covid-19 amb un acte institucional

Atenció a un afectat per covid-19 a l'Hospital Sant Joan de Deu de Manresa

Atenció a un afectat per covid-19 a l'Hospital Sant Joan de Deu de Manresa arxiu/mireia arso

El Govern celebrarà dijous un acte institucional per recordar les víctimes de la covid-19. L'acte serà tancat al públic, es farà a les fonts de Montjuïc de Barcelona a partir de les deu de la nit i només es podrà seguir a través de TV3, que el retransmetrà íntegrament en directe, o a través de la web i les xarxes socials de l'executiu.

L'acte es titula «De la foscor a la llum» i pretén reflectir la idea que aquest ha estat el transcurs de la societat catalana durant la pandèmia. Per això, a més del record per les víctimes, l'acte servirà per reconèixer la tasca dels col·lectius que han estat treballant a primera línia durant el confinament.

Marta Bayarri Valls és la directora artística d'un esdeveniment que intentarà transmetre aquesta transició de la societat catalana a través de projeccions, lectures de textos i interpretacions musicals.

En aquest sentit, està previst que a l'acte hi participin els músics Jordi Savall, Txell Sust, Mònica Rodas, Clara Peya, Ariadna Peya, Gemma Humet, Las Migas, Micky Núñez, Lax'n'Busto, Miquel Abras, Dr. Prats, Jofre Bardagí, Beth, Elena Gadel i Santi Balmes, i els actors Rosa Andreu i Joan Pera.

El Govern també vol que l'acte pugui esdevenir, d'una banda, una cerimònia col·lectiva amb la qual compartir el dolor de milers de famílies, que, en la majoria dels casos, han hagut de patir la pèrdua d'un ésser estimat en solitari i, de l'altra, una «mirada d'esperança de cara al futur, un missatge que amb responsabilitat, solidaritat i civisme, Catalunya se'n sortirà».

Segons indica l'executiu, una olivera i un piano de cua presidiran l'escenari, on també hi haurà un seguit de llums disposades a escena que s'obriran durant el decurs de l'acte. Una persona sortirà a regar l'olivera i en una de les branques hi apareixerà una petita bombeta.

D'altra banda, els reis, les seves filles, la vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, i representants d'altres institucions de l'Estat i de partits polítics van assistir ahir al funeral per les víctimes de la covid que es va fer a la catedral madrilenya de l'Almudena organitzat per la Conferència Episcopal. Els bisbes van promoure aquest funeral amb motiu de la reunió de la seva Comissió Permanent, que va començar ahir a Madrid de manera presencial.