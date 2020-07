Joan Carles I hauria demanat de crear una «estructura» per rebre diners a Suïssa

Un nou actor ha entrat en escena en el cas de presumpta corrupció del rei emèrit Joan Carles I. L'advocat i gestor de fons Dante Canónica va declarar al fiscal de Suïssa que investiga els comptes de l'exmonarca al país helvètic que el pare de Felip VI li va encar-regar la creació «d'una estructura» per transferir una «important donació» que havia de rebre del rei d'Aràbia Saudita, però va negar que es tractés d'una estructura opaca.

Així ho va declarar el lletrat el 24 d'agost del 2018 davant el fiscal de Ginebra Yves Bertossa, que sospita que el rei emèrit «va ocultar prop de 100 milions de dòlars a Suïssa» que podrien procedir del pagament de comissions per l'adjudicació de l'AVE a la Meca (Aràbia Saudita) el 2011, si bé la licitació va ser el 2009.

Segons va informar El Periódico, capçalera del mateix grup que Regió7, Canónica va assegurar que la Fundació Lucum, amb la qual es va canalitzar aquesta donació, es va crear a la residència oficial del rei Joan Carles i va relatar així mateix els viatges que el gestor de comptes a Suïssa Arturo Fasana, també investigat per aquests fets, va fer a Washington i a Basilea després que el monarca els facilités «les coordenades» de l'aleshores ambaixador saudita als Estats Units, Adel al-Jubeir, que havia de mitjançar en la transferència dels 100 milions de dòlars.

L'advocat va dir que havia conegut Joan Carles I al final del 2007 o principi del 2008 «amb Arturo Fasana al Palau de la Zarzuela», i que després es va reunir diverses vegades més amb ell.

En aquesta primera ocasió, segons el seu relat, els va explicar a Fasana i a ell que el seu amic, el rei Abdul·là de l'Aràbia Saudita, (mort el 2015), volia fer-li una important donació.

«Li vaig preguntar quants diners. Em va respondre que no ho sabia», va exposar l'advocat, que va assenyalar que li havia dit al rei que era important saber la quantitat i que també era important crear una estructura totalment transparent, «és a dir, que Joan Carles I aparegués com a beneficiari efectiu».

El diputat socialista al Congrés Odón Elorza defensa que es reformi la Llei de Transparència per obligar també els membres de la família reial a declarar béns i patrimoni, com fan els alts càrrecs de Govern, els parlamentaris o els alcaldes. Elorza opina que és un error que la Llei de Transparència i Bon Govern, impulsada sota el Govern de Mariano Rajoy, no afecti la família reial.

En un article publicat al diari digital Infolibre, recollit per Europa Press, Elorza opina que és un error que la Llei de Transparència i Bon Govern, impulsada sota el Govern de Mariano Rajoy no afecti la família reial. «No hi ha una raó divina, ni un lligam de l'anterior règim franquista, ni un argument de pes que justifiqui una oposició a aquest plantejament. Ni tan sols la discutible inviolabilitat permanent del cap d'Estat segons una lectura feudal de l'article 56.3 de la Constitució de 1978», afirma el diputat.