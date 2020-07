Montilla: «Mai no he utilitzat mitjans públics per a la meva activitat privada»

L'expresident de la Generalitat José Montilla va comparèixer ahir al matí davant la comissió d'Afers Institucionals del Parlament per donar explicacions sobre la seva recent incorporació al consell d'administració d'Enagás i aclarir la compatibilitat d'aquest nou càr-rec amb els drets derivats de la seva condició d'expresident. La compareixença es va aprovar el 16 de juny a petició de Cs, JxCat, ERC i la CUP arran del fitxatge de Montilla per l'empresa de transport de gas natural i pel possible ús de la seva oficina d'expresident per a tasques privades.

En la compareixença, Montilla va negar que es tracti d'un cas de «portes giratòries» i va assegurar que el seu càrrec de conseller independent d'Enagás és «legal i compatible» amb la seva condició d'expresident. Montilla també va afirmar que mai ha utilitzat mitjans públics per a les seves activitats privades i es va defensar titllant de mentiders tots els que afirmin el contrari.

L'expresident va subratllar que el seu nou càrrec és de conseller independent i va justificar la seva incorporació a Enagás per la seva «experiència i coneixement» del sector del gas, perquè podia compatibilitzar la feina amb les seves tasques d'expresident i, finalment, perquè la llei l'hi permet. Montilla va recordar que fa catorze anys que va deixar de ser ministre d'Indústria i gairebé deu que va deixar la presidència de la Generalitat, va deixar clar que no utilitzarà l'oficina d'expresident per treballar per a Enagás i va avançar que renunciarà a rebre la seva prerrogativa com a expresident.