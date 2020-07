El Govern vol que la mascareta sigui obligatòria a tot Catalunya encara que hi hagi distància de seguretat

El Govern vol que l'ús de la mascareta sigui obligatòria. La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha defensat que aquesta mesura de protecció i prevenció per la covid-19 s'apliqui tant en espais públics com privats encara que es pugui garantir la distància de seguretat d'1,5 metres. Així ho ha explicat durant la roda de premsa a Palau d'aquest dimarts al migdia, posterior al Consell Executiu, i en coincidència amb el que ja havia avançat la consellera de Salut, Alba Vergés, aquest matí a Rac1. Budó ha dit que l'ús obligatori de la mascareta evitarà més "relaxament" entre la ciutadania. El Procicat es reunirà entre avui i demà per aprovar la decisió. La consellera assegura que no hi ha discrepàncies entre JxCat i ERC en aquest sentit.

Aquesta obligatorietat haurà de ser aprovada pel Procicat. Vergés l'ha justificat pel comportament de l'epidèmia, però també de la societat i els "riscos" que s'estan assumint. "Comença a haver molta més mobilitat i per disminuir els riscos crec que és important prendre aquesta mesura", ha insistit.