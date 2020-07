El Segrià reclama més sanitaris pels brots, que ja són de transmissió comunitària

Les autoritats sanitàries catalanes estan buscant reforços sanitaris per a l'hospital de Lleida i els ambulatoris de la comarca del Segrià, confinada perimetralment des de dissabte, perquè els 14 brots detectats, deu en empreses fructícoles i dos en geriàtrics, s'han convertit en transmissió comunitària. Això vol dir que el virus torna a campar sense control per la comarca, encara que ho fa d'una manera menys veloç i amb menys virulència -hi ha més casos lleus i asimptomàtics- que en l'inici de la pandèmia.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va admetre ahir que a la comarca del Segrià, que agrupa 38 municipis on viuen unes 210.000 persones, hi ha «transmissió comunitària» i no va descartar haver d'allargar aquest confinament més de 14 dies si no baixen els casos positius.

Segons el cap de l'àrea epidemiològica de Lleida, Pere Godoy, ja hi ha 120 persones allotjades (54 a la granja escola La Manreana de Juneda -Lleida-, 35 a l'Hotel Rambla i 35 a l'Hotel Nastasi) perquè han tingut contacte amb el virus i no poden mantenir una quarantena als seus habitatges.

Ahir hi havia ingressades a Lleida 57 persones amb covid, 8 a l'UCI i 18 en hospitals privats, mentre que la carpa exterior instal·lada a l'hospital de Lleida com a annex d'Urgències va començar a funcionar diumenge com a nova sala d'espera i de cribratge per evitar aglomeracions i permetre circuits nets de coronavirus. La comarca del Segrià acumula, des de l'inici de la pandèmia, un total de 2.541 casos positius (341 en residències) per coronavirus i 136 defuncions. El repunt més elevat ha tingut lloc durant l'última setmana, ja que s'ha passat dels 266 casos la setmana del 22 de juny als 524 dels últims set dies, dels quals 112 han estat en les últimes hores.

Davant d'aquesta situació, Vergés demana als lleidatans «reduir l'activitat social al màxim» i va interpel·lar la resta de població de Catalunya: «El que passa a Lleida ens ha d'alertar a tots».

Vergés va justificar la mesura del confinament perimetral del Segrià perquè havien detectat un increment alarmant dels casos, de 188 positius la setmana del 22 de juny a 549 la del 28 de juny a tota la regió sanitària de Lleida, però amb els casos concentrats sobretot a l'Àrea Bàsica de Salut del Segrià, «mentre que les altres estan estables», i fins i tot els brots de la Val d'Aran i Guissona, a la Segarra, els donen per controlats.

La gerent de la Regió Sanitària de Lleida, Divina Farreny, demana més personal sanitari per reforçar l'atenció al Segrià, on han protegit les residències de gent gran prohibint-hi les visites i fent cribratges, tant si tenen o no casos positius. En aquesta línia, Pere Godoy va advertir que «si en dues setmanes no hi ha canvi de la situació al Segrià, haurem de plantejar noves mesures com el confinament domiciliari». Segons Godoy, l'augment de les «cadenes de transmissió» augura que els pròxims dies hi hagi un «augment de casos», i va fer una crida a ser «persistents i pacients».

El perfil actual de la majoria d'infectats al Segrià són persones «laboralment actives» i amb bon estat de salut previ, per la qual cosa hi ha menys ingressos a les UCI que al març, quan la majoria d'afectats eren grans.

Alguns alcaldes de la comarca han mostrat el seu desacord amb el confinament perimetral, que vigilen un centenar de Mossos d'Esquadra repartits per totes les entrades i sortides de la comarca.

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha avisat que «el confinament domiciliari és una alternativa a considerar» al Segrià, tot i que va puntualitzar que «cal donar un cert marge de temps per veure com van els casos i si s'estabilitzen».

El diputat del PSC Raúl Moreno ha criticat que la decisió de la Generalitat de confinar el Segrià «arriba tard» perquè «fa dies que els professionals demanaven prendre mesures», mentre que, per la seva banda, el sindicat CSIF ha denunciat un «descontrol monumental» de la Generalitat i ha demanat tornar a la fase 2 del confinament.