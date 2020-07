Una acta implica Joan Carles I en l'ocultació de 64,8 milions a Suïssa

La signatura del rei Joan Carles apareix en una acta del març de 2011 de Lucum, la fundació panamenya offshore que la fiscalia investiga per l'ocultació de 64,8 milions d'euros «regalats» per l'antic rei d'Aràbia Saudita Abdullah bin Abdulaziz. L'acta, publicada ahir pel diari El Confidencial, estableix el monarca emèrit com a primer beneficiari del compte de la fundació.

Segons la investigació de la fiscalia suïssa, l'any 2008 es van dipositar 64,8 milions d'euros en un compte del banc suís Mirabaud, associat a la societat opaca Lucum. Aquests diners provenien del rei saudita Abdullah bin Abdulaziz (mort l'any 2015) sota el concepte de «regal», però s'investiga si es tracta d'una comissió pel contracte de construcció i explotació de la línia de tren d'alta velocitat entre la Meca i Medina, adjudicada a un consorci de dotze empreses espanyoles.

Després de l'escàndol de Joan Carles a Botswana, es va tancar el compte del banc suís i els diners es van transferir a Corinna Larsen, a nom d'una societat a Nassau.

Corinna, imputada per un delicte de blanqueig de capitals juntament amb el gestor del compte Arturo Fasana i l'advocat Dante Canónica, va declarar davant del fiscal de Ginebra Yves Bertossa que el rei emèrit li havia transferit els diners «per gratitud i amor», segons va informar El País la setmana passada.

El diari El Español va revelar ahir la declaració de Fasana, en la qual admetia que no existeix cap «document oficial» que pugui acreditar que l'ingrés d'Aràbia Saudita al compte de la Fundació Lucum era un regal del rei Abdullah bin Abdulaziz. Fasana també va reconèixer que no podia afirmar que el rei hagués declarat els fons de Lucum a les autoritats espanyoles. En la declaració de Canónica, publicada dilluns per El Español, l'advocat relatava que el rei li havia encarregat «crear una estructura» per ocultar una «important donació» de diners saudites i va descriure les trobades organitzades pel monarca entre Fasana i l'ambaixador saudita Al-Jubeir, que li havia assegurat que la donació dels 64,8 milions d'euros era un «pur regal».